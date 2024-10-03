Як заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер під час пресбрифінгу, вони бачили повідомлення про розстріл росіянами українських полонених.

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Держдеп про розстріл 16 військових ЗСУ

Я не маю незалежної інформації на підтвердження цього, але вважаю доречним, що Україна проводить розслідування,

– сказав Міллер, відповідаючи на питання про розстріл полонених.

Речник Держдепу додав, що від самого початку повномасштабного вторгнення "Росія вчиняє жахливі дії".

Зазначимо, що Офіс генерального прокурора України 1 жовтня розпочав розслідування розстрілу 16 військовополонених. Інформація про страту український бійців з'явилася незадовго до цього у телеграм-каналах.

За даними медіа, черговий воєнний злочин російська окупаційна армія вчинила в районі сіл Миколаївка та Сухий Яр Покровського району. Військові ЗСУ були взяті у полон, а після того, як вони вишикувались в шеренгу, окупанти умисно відкрили по них вогонь на ураження. Поранених, які подавали ознаки життя, добили впритул автоматною чергою