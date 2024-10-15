Известны имена 13 казненных воинов во время сдачи в плен на Покровском направлении, – прокуратура

В начале октября россияне расстреляли 16 украинских воинов на Покровском направлении, которые сдавались в плен. Сейчас полиция уже установила имена 13 убитых.

К сожалению, в последнее время увеличилось количество казней украинских военнопленных. Об этом сообщил начальник Департамента войны Офиса генпрокурора Юрий Белоусов Укринформу.

Смотрите также Расстрел 9 украинских пленных на Курщине: Офис генпрокурора отреагировал на преступление

Делается все возможное для возвращения тел воинов в Украину

Сейчас уже известно о 102 казнях украинских военнопленных. Расследованием случаев жестокого обращения расследует отдельное подразделение в составе СБУ.

По факту казни 16 бойцов мы работаем и установили данные наших 13 военных, еще по трем устанавливаются данные, потому что нет доступа к воинской части,

- рассказал Белоусов.

Также СБУ уже установила подразделение российской армии, которое может быть причастно к этому преступлению.

Украинские военные делают все возможное, чтобы вернуть тела своих собратьев. Над этим также работает Координационный штаб по вопросам возвращения военнопленных.

По словам Белоусова, в течение 2024 года увеличилось количество случаев казней украинских военнопленных. Также значительно хуже стали условия, где россияне удерживают украинцев. В Офисе Генпрокурора говорят, что это могут быть указания "сверху".