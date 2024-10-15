На жаль, останнім часом збільшилася кількість страт українських військовополонених. Про це повідомив начальник Департаменту війни Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов Укрінформу.

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Робиться усе можливе для повернення тіл воїнів в Україну

Наразі уже відомо про 102 страти українських військовополонених. Розслідуванням випадків жорстокого поводження розслідує окремий підрозділ у складі СБУ.

За фактом страти 16 бійців ми працюємо і встановили дані наших 13 військових, ще по трьох встановлюються дані, тому що немає доступу до військової частини,

— розповів Бєлоусов.

Також СБУ уже встановила підрозділ російської армії, який може бути причетний до цього злочину.

Українській військові роблять усе можливе, щоб повернути тіла своїх побратимів. Над цим також працює Координаційний штаб з питань повернення військовополонених.

За словами Бєлоусова, протягом 2024 року збільшилася кількість випадків страт українських військовополонених. Також значно гіршими стали умови, де росіяни утримують українців. В Офісі Генпрокурора кажуть, що це можуть бути вказівки "згори".