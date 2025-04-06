Израиль обвиняют в расстреле 15 палестинских медиков и пожарных: ЦАХАЛ признал ошибку

Палестинцы обвиняют Израиль в казни 15 медиков в Секторе Газа. ЦАХАЛ отрицает факт преднамеренного убийства. Продолжается расследование.

Инцидент произошел 23 марта на фоне возобновления боевых действий в Газе и новой наступательной операции в районе Тел-Султан в Рафасе, передает 24 Канал со ссылкой на Times of Israel и Reuters.

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Что известно

Солдаты бригады "Голани" устроили засаду на дороге в Тел-Султане.

Около 6:00 утра в этот район прибыл конвой "скорых", и военные открыли огонь, считая их угрозой. Операторы дронов сообщили, что транспортные средства вели себя подозрительно.

Первичное расследование показало, что солдаты были удивлены тем, что колонна остановилась возле заброшенного авто ХАМАС, после чего из нее выбежали несколько "подозрительных лиц". Как выяснилось впоследствии, это были безоружные медики.

По данным ООН, в результате обстрела погибли 15 медиков, тогда как военные сообщают о 14 погибших и одном, выжившем. Их тела впоследствии были найдены в братских могилах.

Сначала ЦАХАЛ заявлял, что машины "скорых" были без фар и проблесковых маячков, не были скоординированы и прибыли на место вскоре после того, как там появились боевики. Поэтому военные сочли их "подозрительными" и открыли огонь.

Однако в субботу The New York Times опубликовала видео, на котором видно, что автомобили скорой помощи были четко обозначены и имели включенные проблесковые маячки, когда по ним открыли огонь.

Тогда Армия обороны Израиля в субботу вечером признала, что ее первоначальное описание инцидента было неточным. Также ЦАХАЛ обнародовал предварительные выводы своего расследования, которое еще продолжается. Так, он заявил, что по меньшей мере шестеро из погибших были посмертно идентифицированы как боевики ХАМАС.

Кроме того, они отметили, что не пытались скрыть событие, похоронив погибших в братской могиле. Армия заявила, что захоронение тел таким образом является утвержденной и привычной практикой во время боевых действий в Газе, чтобы предотвратить то, чтобы трупы раздирали бродячие собаки и другие животные.

По словам ЦАХАЛ, ООН было оперативно сообщено о месте захоронения. Однако на следующий день представители ООН не смогли найти это место, а израильские военные не смогли помочь из-за выполнения другого задания.

Впоследствии ООН вызвали вернуться через несколько дней, чтобы забрать тела.