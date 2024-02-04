Расстрел пилота Ту-95 в России: кремлевские пропагандисты вбросили свои версии

Украинская разведка сообщила о расстреле пилота Ту-95 на территории России. После этого вражеская пропаганда начала разгонять свои версии событий.

Российские пропагандисты заявили, что 38-летний Олег Стегачев якобы ушел в отставку еще до широкомасштабного вторжения России в Украину. По версии оккупантов, этот пилот будто бы работает в Красноярской коммерческой авиакомпании.

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Что наговорили оккупанты

Вражеская пропаганда утверждает, что Стегачев вместе со своим товарищем 2 февраля находился в Энгельсе на улице Петровского возле гаражей. Его друг, по словам россиян, ранее был командиром огневых установок, но сейчас находится в отставке и работает водителем-экспедитором.

По версии оккупантов, около 20:00 Стегачев и его друг "услышали три хлопка, похожих на выстрелы", а затем "позвонили в полицию и рассказали о странных звуках". После этого якобы на вызов приехали правоохранители и просто нашли три гильзы от травматического оружия и металлическую колбу-наконечник.

Более того, россияне вбросили еще одну версию. Согласно ей, Стегачев якобы получил "несерьезное" ранение в результате "бытового конфликта", после которого его госпитализировали.

Что говорит ГУР

Эти российские версии появились уже после сообщения ГУР МО.

Напомним, что 2 февраля ГУР сообщило о расстреле майора Стегачева Олега Сергеевича в Энгельсе Саратовской области. Он получил огнестрельные ранения. Сейчас уточняется информация, удалось ли ему выжить.

Украинская разведка подчеркнула, что этот командир экипажа стратегического бомбардировщика Ту-95 непосредственно причастен к атакам по нашим городам. Также в ГУР отметили, что Стегачев является базе украинского "Миротворца". А еще этот пилот считается военным преступником.

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