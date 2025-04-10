СМИ показали жестокую казнь 4 украинских пленных на Запорожье: в МИД отреагировали

Издание AP распространило видео, на котором зафиксирован расстрел 4 украинских военнопленных в селе Пятихатки, что на Запорожье. Отмечается, что инцидент произошел 13 марта. В Украине уже начали расследование.

Как пишет AP, 13 марта российский и украинский дроны сняли сдачу в плен четырех военных ВСУ, передает 24 Канал.

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Расстрел украинских защитников в Пятихатках

Оба дрона зафиксировали, как один из украинских солдат с поднятыми руками, без оружия, выходит из разрушенного дома. Российский солдат наставляет на него автомат, и мужчина ложится рядом со своими товарищами на землю.

Украинское видео с дрона, которое AP получило от европейских военных источников, показывает солдат в форме с российскими знаками, которые поднимают оружие и стреляют в каждого из четырех украинцев в спину с такой жестокостью, что одному из мужчин буквально снесло голову.

Российское видео с дрона, которое AP нашло в пророссийских социальных сетях, внезапно обрывается на моменте, когда мужчины лежат на земле – живые.

Известно, что видео с дрона в Пятихатках было снято 128-й горной бригадой ВСУ. Пророссийские военные блогеры, которые распространили отредактированное видео, утверждают, что убийства совершило штурмовое подразделение 247-го воздушно-десантного полка России.

Реакция МИД

Представитель МИД Георгий Тихий отреагировал на видео расстрела украинцев. Он отметил, что такие казни стали системными.

Эти казни не только показывают, что мы имеем дело со зверями. Они также демонстрируют, что российская армия – это сборище дегенератов,

– подчеркнул чиновник.

Тихий отметил, что это военное преступление должно быть расследовано, в частности Международным уголовным судом. Все виновные должны быть привлечены к ответственности.

Он также поблагодарил AP за прекрасную журналистскую работу, "которая демонстрирует, как россияне фабрикуют видео, чтобы скрывать свои зверства".