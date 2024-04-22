Боль, которая будет жить в сердце: полиция показала видео с похорон 20-летнего Максима Зарецкого
Источник:Национальная полиция Украины
Полицейского Максима Зарецкого похоронили в Винницкой области. Посмертно ему присвоили звание капрала полиции.
20-летний полицейский погиб во время нападения 20 апреля. Правоохранители остановили машину, чтобы проверить автомобиль, однако на них напали и открыли огонь.
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Был искренним патриотом своей страны
Максим Зарецкий – 20-летний полицейский сектора реагирования патрульной полиции, погибший при исполнении служебных обязанностей. В понедельник, 22 апреля, в родном городе Бершадь Винницкой области полицейского провели в последний путь. Почтить Максиму Зарецкому пришли его родные близкие, руководители и личный состав полиции Винницкой области и представители органов местного самоуправления. Словами скорби и живым коридором – провели в последний путь погибшего собрата коллеги и горожане.
Молодой, мужественный и искренний патриот своей страны посвятил полтора года жизни службе в полиции. Он добросовестно придерживался строк из Присяги, которые когда-то произнес, присоединяясь в ряды Национальной полиции: "Торжественно клянусь верно служить Украинскому народу...". Правоохранители просто выполняли свою работу, чтобы наши улицы были безопасны. И нам больно от того, что за спокойствие иногда платят жизнью,
– отметили в Национальной полиции Украины.
Как рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Винницкой области Юрий Пархоменко, Максим перед смертью успел ранить одного из нападавших. Он не имел ни капли страха и не медлил ни на мгновение, чем спас жизнь напарника. Полковник полиции также выразил искренние соболезнования родителям Максима Зарецкого, а также вручил приказ о присвоении Максиму специального звания – капрал полиции, но, к сожалению, посмертно.
Владимир Владимирович, Валентина Владимировна, вся полиция Винницкой области низко склоняет головы перед мужеством и преданностью вашего сына...,
– добавил полковник полиции.
В Винницкой области похоронили Максима Зарецкого: смотрите видео
Похоронили Максима Зарецкого на Аллее Славы в родном городе.
Военные расстреляли полицейского в Винницкой области
- Ночью 20 апреля полицейские во время комендантского часа остановили автомобиль, чтобы проверить документы. Однако в какой-то момент мужчины напали на правоохранителей и открыли огонь. После нападения преступники скрылись и скрывались.
- Задержать нападавших удалось 21 апреля в Одесской области. Ими оказались отец и сын – Валерий и Виталий Василаке. В суде стало известно, что застрелил Максима Зарецкого 26-летний Виталий Василаке.
- 22 апреля состоялось судебное заседание, на котором преступникам избирали меру пресечения. Суд отправил Валерия и Виталия Василаке под стражу на 60 дней без права внесения залога. Валерию и Виталию Василаке инкриминируется убийство и покушение на жизнь полицейских, незаконное обращение с оружием и дезертирство.
- Преступники получили также подозрения и в дезертирстве. Как пояснили в ГБР, нападавшие самовольно покинули воинскую часть в Одесской области, а также похитили табельный пистолет, который был закреплен за одним из них.