Боль, которая будет жить в сердце: полиция показала видео с похорон 20-летнего Максима Зарецкого

Полицейского Максима Зарецкого похоронили в Винницкой области. Посмертно ему присвоили звание капрала полиции.

20-летний полицейский погиб во время нападения 20 апреля. Правоохранители остановили машину, чтобы проверить автомобиль, однако на них напали и открыли огонь.

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Был искренним патриотом своей страны

Максим Зарецкий – 20-летний полицейский сектора реагирования патрульной полиции, погибший при исполнении служебных обязанностей. В понедельник, 22 апреля, в родном городе Бершадь Винницкой области полицейского провели в последний путь. Почтить Максиму Зарецкому пришли его родные близкие, руководители и личный состав полиции Винницкой области и представители органов местного самоуправления. Словами скорби и живым коридором – провели в последний путь погибшего собрата коллеги и горожане.

Молодой, мужественный и искренний патриот своей страны посвятил полтора года жизни службе в полиции. Он добросовестно придерживался строк из Присяги, которые когда-то произнес, присоединяясь в ряды Национальной полиции: "Торжественно клянусь верно служить Украинскому народу...". Правоохранители просто выполняли свою работу, чтобы наши улицы были безопасны. И нам больно от того, что за спокойствие иногда платят жизнью,

– отметили в Национальной полиции Украины.

Как рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Винницкой области Юрий Пархоменко, Максим перед смертью успел ранить одного из нападавших. Он не имел ни капли страха и не медлил ни на мгновение, чем спас жизнь напарника. Полковник полиции также выразил искренние соболезнования родителям Максима Зарецкого, а также вручил приказ о присвоении Максиму специального звания – капрал полиции, но, к сожалению, посмертно.

Владимир Владимирович, Валентина Владимировна, вся полиция Винницкой области низко склоняет головы перед мужеством и преданностью вашего сына...,

– добавил полковник полиции.

Редакция 24 Канала также выражает искренние соболезнования родным и близким Максима Зарецкого. Вечный почет и слава полицейскому, который навсегда в строю.

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