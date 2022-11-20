В ОП впервые отреагировали на видео с якобы "расстрелом российских пленных": почему Кремль лжет

В сети появилось видео, как российский военный во время сдачи в плен открыл огонь по бойцам ВСУ. После этого погибли остальные оккупанты, которые были на видео. Украина уже проводит служебное расследование, тщательно изучая записи.

Впервые запись со стрельбой прокомментировал советник Офиса Президента Алексей Арестович. Он подчеркнул, что один из россиян начал стрелять, что в конечном итоге привело к гибели российских военных.

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ВСУ не совершали военного преступления

На видео, которое опубликовано в сети, четко видно, что большинство россиян якобы мирно сдаются в плен. В то же время один из оккупантов внезапно начал стрельбу.

Российские пропагандисты поспешили обвинить ВСУ в якобы расстреле именно военнопленных, что является военным преступлением. Однако из-за того, что россияне первые открыли огонь – они потеряли защиту международного права. Россия убеждает, что их военные якобы были без оружия, однако на видео оккупант стреляет, вероятно, из автомата.

Арестович напомнил, что провокации во время сдачи в плен являются военным преступлением. Как сказал советник ОП, в соответствии с международным правом, если тот, кто сдается в плен, ведет себя агрессивно, то теряет права военнопленного.

Поэтому, по словам Арестовича, этот инцидент нельзя считать "расстрелом военнопленных", а следовательно, военные ВСУ не совершали военное преступление.

Советник ОП считает эту историю частью информационно-психологической операции России, чтобы россияне не имели желания сдаваться в плен.

Россияне инсценировали сдачу в плен

На инцидент с российскими военными отреагировал омбудсмен Дмитрий Лубинец. В частности, он сообщил, что стрельба произошла на Луганщине. По данным BBC News Украина, инцидент произошел 12 ноября или ранее в селе Макеевка Луганской области.

Лубинец отметил, что россияне, воспользовавшись инсценировкой сдачи в плен, совершили военное преступление – открыли огонь на поражение военных ВСУ.

Омбудсмен тоже подчеркнул, что лица из числа российских военнослужащих не могут считаться военнопленными. Наоборот – они ведут бой и совершают вероломство. Следовательно, по словам Лубинца, ответный огонь со стороны ВСУ не является военным преступлением.

Наоборот, те, кто хотят воспользоваться защитой международного права для убийства – должны быть наказаны,

– отметил Лубинец.

Россия пытается использовать инцидент

Отметим, что российские пропагандисты пытаются использовать "расстрел", чтобы показать, якобы этот инцидент иллюстрирует систематический подход Украины к военнопленным. Однако пропагандисты сознательно избегают того факта, что именно их военные спровоцировали стрельбу.

Кроме того, россияне утверждают, что украинские военнопленные содержатся в соответствии с нормами международного права. Однако это не так, о чем свидетельствуют заявления украинцев, вернувшихся из плена.

Также Россия не предоставляет доступа международным организациям к украинским пленным и совершила теракт в Еленовке. Как известно, Москва никого не допускает в Еленовку, где могло погибнуть много пленных.

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