Полиция установила личность мужчины, расстрелявшего стаю бездомных собак в Днепре

Во вторник 5 июля в Днепре неизвестный расстрелял стаю бездомных собак. Правоохранителям уже удалось установить личность мужчины.

Полицейские рассказали, что зверства мужчина совершил около 05:00 5 июля. Стрелял по бездомной собаке он на заправке, что на улице Передовой.

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Уже открыто уголовное производство

Известно, что на месте преступления уже поработала следственно-оперативная группа. Личность самого мужчины уже удалось установить. Против него было открыто уголовное производство по статье, которая рассматривает жестокое обращение с животными.

Этим делом будет заниматься военная служба правопорядка. Она будет расследовать преступление, а также будет отвечать за задержание мужчины, расстрелявшего собаку. Сделал он это для того, чтобы согнать злобу. Мол, ему испортил настроение тот факт, что не удалось заправить автомобиль.

Заметим, что после инцидента на АЗК он подошел к лежавшей рядом беременной собаке и расстрелял ее. Четверолапая получила немало ранений и мучилась от боли. Она выбежала на дорогу, где ее сбила машина. К сожалению, и собака, и нерожденные щенки погибли на месте.

По собаке стрелял военный

Полицейским удалось установить, что стрелком оказался военный. После этого глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко обратился к правоохранителям. Он попросил их заняться расследованием этого дела.

Он подчеркнул, что соответствующий поступок совсем не достоин того, кто имеет воинское звание. Глава ОВА подчеркнул, что сейчас вся страна сражается за человеческие ценности. Мы боремся против дикости, а также бесчеловечной жестокости. Но это не значит, что военный или гражданский имеет право в это непростое время убивать просто так.

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