Дела Майдана: в Украине будут судить еще 5 беркутовцев, которые расстреливали митингующих

За массовые расстрелы активистов на Институтской будут судить еще 5 сотрудников "черной роты Беркута". Обвинительные акты уже направлены в суд.

Прокуроры Офиса Генпрокурора направили в суд обвинительный акт в отношении 5 милиционеров роты специального назначения ГМОП "Берку", подчиненного ГУМВД Украины в Киеве.

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Беркутовцы расстреливали митингующих

Расследование установило, что 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве обвиняемые выполнили преступный приказ и совершили в соучастии с другими правоохранителями ряд тяжких и особо тяжких преступлений, организованных высшим руководством государства.

Беркутовцы применили к участникам акций протеста табельное гладкоствольное и автоматическое нарезное огнестрельное оружие, снаряженное боевыми припасами. В результате этого погибли 48 митингующих, еще 90 получили огнестрельные ранения.

После выполнения преступных приказов орудия беркутовцев были похищены, повреждены и спрятаны. В ходе расследования часть оружия была обнаружена и идентифицирована.

Обвиняемые находятся на территории России

В настоящее время обвиняемые находятся на территории страны-агрессора и обрели гражданство России. Поэтому дело в суде будет рассматриваться по специальной заочной процедуре (in absentia).

Как продолжается расследование по убийству митингующих в 2014 году