Дела Майдана: в Украине будут судить еще 5 беркутовцев, которые расстреливали митингующих
Источник:Офис Генпрокурора
За массовые расстрелы активистов на Институтской будут судить еще 5 сотрудников "черной роты Беркута". Обвинительные акты уже направлены в суд.
Прокуроры Офиса Генпрокурора направили в суд обвинительный акт в отношении 5 милиционеров роты специального назначения ГМОП "Берку", подчиненного ГУМВД Украины в Киеве.
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Беркутовцы расстреливали митингующих
Расследование установило, что 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве обвиняемые выполнили преступный приказ и совершили в соучастии с другими правоохранителями ряд тяжких и особо тяжких преступлений, организованных высшим руководством государства.
Беркутовцы применили к участникам акций протеста табельное гладкоствольное и автоматическое нарезное огнестрельное оружие, снаряженное боевыми припасами. В результате этого погибли 48 митингующих, еще 90 получили огнестрельные ранения.
После выполнения преступных приказов орудия беркутовцев были похищены, повреждены и спрятаны. В ходе расследования часть оружия была обнаружена и идентифицирована.
Обвиняемые находятся на территории России
В настоящее время обвиняемые находятся на территории страны-агрессора и обрели гражданство России. Поэтому дело в суде будет рассматриваться по специальной заочной процедуре (in absentia).
Как продолжается расследование по убийству митингующих в 2014 году
- Всего за убийство и избиение людей на Майдане к уголовной ответственности в общей сложности привлечены 35 человек. В отношении 5 из них суд уже вынес приговор, в том числе одному из виновников назначили наказание в виде пожизненного заключения.
- Еще в отношении 20 обвиняемых идет судебное производство.
- Также остаются еще 10 подозреваемых. Насчет них завершено досудебное расследование и выполняются требования статьи 290 УПК Украины.