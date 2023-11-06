Дела Майдана: в Украине будут судить еще 5 беркутовцев, которые расстреливали митингующих

6 ноября 2023, 18:20
Читати новину українською

Источник:

Офис Генпрокурора

За массовые расстрелы активистов на Институтской будут судить еще 5 сотрудников "черной роты Беркута". Обвинительные акты уже направлены в суд.

Прокуроры Офиса Генпрокурора направили в суд обвинительный акт в отношении 5 милиционеров роты специального назначения ГМОП "Берку", подчиненного ГУМВД Украины в Киеве.

Смотрите также ДБР завершило расследование в отношении исполнителей массовых расстрелов Майдана

Беркутовцы расстреливали митингующих

Расследование установило, что 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве обвиняемые выполнили преступный приказ и совершили в соучастии с другими правоохранителями ряд тяжких и особо тяжких преступлений, организованных высшим руководством государства.

Беркутовцы применили к участникам акций протеста табельное гладкоствольное и автоматическое нарезное огнестрельное оружие, снаряженное боевыми припасами. В результате этого погибли 48 митингующих, еще 90 получили огнестрельные ранения.

После выполнения преступных приказов орудия беркутовцев были похищены, повреждены и спрятаны. В ходе расследования часть оружия была обнаружена и идентифицирована.

Обвиняемые находятся на территории России

В настоящее время обвиняемые находятся на территории страны-агрессора и обрели гражданство России. Поэтому дело в суде будет рассматриваться по специальной заочной процедуре (in absentia).

Как продолжается расследование по убийству митингующих в 2014 году

  • Всего за убийство и избиение людей на Майдане к уголовной ответственности в общей сложности привлечены 35 человек. В отношении 5 из них суд уже вынес приговор, в том числе одному из виновников назначили наказание в виде пожизненного заключения.
  • Еще в отношении 20 обвиняемых идет судебное производство.
  • Также остаются еще 10 подозреваемых. Насчет них завершено досудебное расследование и выполняются требования статьи 290 УПК Украины.
Автор: Анастасія Кушпіт