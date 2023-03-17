Для России нет никаких Женевских конвенций и норм международного гуманитарного права. Она цинично и открыто совершает военные преступления и геноцид украинцев.
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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал о показаниях Украины против России относительно казней военнопленных.
Расстрел военнопленных – неединичный случай
Лубинец утверждает, что россияне цинично расстреливают военнопленных, и таких свидетельств у Украины достаточно.
Расстрел российскими военными украинского пленника Александра Мациевского после фразы "Слава Украине", к сожалению, не редкий случай на этой ужасной захватнической войне,
– заявил он.
Омбудсмен сообщает, что в силовых структурах имеются доказательства подобных преступлений России. По словам Лубинца, оккупанты совершают такие преступления систематически, с разрешения командиров, и считают, что их действия останутся без наказания.
Лубинец добавил, что о каждом подобном случае информирует международное сообщество, чтобы страна-агрессор была привлечена к ответственности за преступления.
Россияне кичатся расстрелами безоружных
Накануне ГУР МО опубликовало очередное доказательство цинизма русской армии. Так, во время разговора оккупант хвастался родным, как расстрелял 2 украинских пленных без оружия на видео.
По словам россиянина, во время боя они попали в окоп с двумя украинскими военными. Они заставили их сложить оружие, а затем цинично расстреляли
"Они оружие сдали, а я их все равно прикончил", – сказал россиянин.
Собеседница оккупанта отреагировала на такое признание достаточно спокойно и цинично, сказав, что "так делать нельзя".
Расстрел Александра Мациевского
- 6 марта в сети появилось видео, на котором украинского военного расстреливают после слов "Слава Украине".
- Впоследствии удалось установить его имя – убитым бойцом оказался украинский снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТРО Черниговской области Александр Мациевский. Они воевали возле Соледара.
- В семье погибшего рассказывают, что связь с Александром исчезла после 29 декабря 2022 года. В тот день мужчина последний раз звонил матери.
- Впоследствии Владимир Зеленский посмертно присвоил Александру Мациевскому звание Героя Украины. У 42-летнего Героя остался 19-летний сын и мать.
- Командир Александра Мациевского рассказал, что происходило у них в батальоне в тот трагический день. По его словам, тогда погибла вся группа из 5 человек, ушедших на задание.