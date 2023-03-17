Для России нет никаких Женевских конвенций и норм международного гуманитарного права. Она цинично и открыто совершает военные преступления и геноцид украинцев.

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал о показаниях Украины против России относительно казней военнопленных.

Расстрел военнопленных – неединичный случай

Лубинец утверждает, что россияне цинично расстреливают военнопленных, и таких свидетельств у Украины достаточно.

Расстрел российскими военными украинского пленника Александра Мациевского после фразы "Слава Украине", к сожалению, не редкий случай на этой ужасной захватнической войне,

– заявил он.

Омбудсмен сообщает, что в силовых структурах имеются доказательства подобных преступлений России. По словам Лубинца, оккупанты совершают такие преступления систематически, с разрешения командиров, и считают, что их действия останутся без наказания.

Лубинец добавил, что о каждом подобном случае информирует международное сообщество, чтобы страна-агрессор была привлечена к ответственности за преступления.

Россияне кичатся расстрелами безоружных

Накануне ГУР МО опубликовало очередное доказательство цинизма русской армии. Так, во время разговора оккупант хвастался родным, как расстрелял 2 украинских пленных без оружия на видео.

По словам россиянина, во время боя они попали в окоп с двумя украинскими военными. Они заставили их сложить оружие, а затем цинично расстреляли

"Они оружие сдали, а я их все равно прикончил", – сказал россиянин.

Собеседница оккупанта отреагировала на такое признание достаточно спокойно и цинично, сказав, что "так делать нельзя".

Расстрел Александра Мациевского