Для России нет никаких Женевских конвенций и норм международного гуманитарного права. Она цинично и открыто совершает военные преступления и геноцид украинцев.

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал о показаниях Украины против России относительно казней военнопленных.

Расстрел военнопленных – неединичный случай

Лубинец утверждает, что россияне цинично расстреливают военнопленных, и таких свидетельств у Украины достаточно.

Расстрел российскими военными украинского пленника Александра Мациевского после фразы "Слава Украине", к сожалению, не редкий случай на этой ужасной захватнической войне,
– заявил он.

Омбудсмен сообщает, что в силовых структурах имеются доказательства подобных преступлений России. По словам Лубинца, оккупанты совершают такие преступления систематически, с разрешения командиров, и считают, что их действия останутся без наказания.

Лубинец добавил, что о каждом подобном случае информирует международное сообщество, чтобы страна-агрессор была привлечена к ответственности за преступления.

Россияне кичатся расстрелами безоружных

Накануне ГУР МО опубликовало очередное доказательство цинизма русской армии. Так, во время разговора оккупант хвастался родным, как расстрелял 2 украинских пленных без оружия на видео.

По словам россиянина, во время боя они попали в окоп с двумя украинскими военными. Они заставили их сложить оружие, а затем цинично расстреляли

"Они оружие сдали, а я их все равно прикончил", – сказал россиянин.

Собеседница оккупанта отреагировала на такое признание достаточно спокойно и цинично, сказав, что "так делать нельзя".

Расстрел Александра Мациевского

  • 6 марта в сети появилось видео, на котором украинского военного расстреливают после слов "Слава Украине".
  • Впоследствии удалось установить его имя – убитым бойцом оказался украинский снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТРО Черниговской области Александр Мациевский. Они воевали возле Соледара.
  • В семье погибшего рассказывают, что связь с Александром исчезла после 29 декабря 2022 года. В тот день мужчина последний раз звонил матери.
  • Впоследствии Владимир Зеленский посмертно присвоил Александру Мациевскому звание Героя Украины. У 42-летнего Героя остался 19-летний сын и мать.
  • Командир Александра Мациевского рассказал, что происходило у них в батальоне в тот трагический день. По его словам, тогда погибла вся группа из 5 человек, ушедших на задание.