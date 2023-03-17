Для Росії не існує ніяких Женевських конвенцій та норм міжнародного гуманітарного права. Вона цинічно та відкрито здійснює воєнні злочини й геноцид українців.

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів про свідчення, які має Україна проти Росії щодо страт військовополонених.

Розстріл військовополонених – непоодинокий випадок

Лубінець стверджує, що росіяни цинічно розстрілюють військовополонених, і таких свідчень Україна має достатньо.

Розстріл російськими військовими українського полоненого Олександра Мацієвського після фрази "Слава Україні", на жаль, непоодинокий випадок на цій жахливій загарбницькій війні,

– заявив він.

Омбудсмен повідомляє, що у силових структурах є докази подібних злочинів Росії. За словами Лубінця, окупанти вчинюють такі злочини систематично, з дозволу командирів, і вважають, що їх дії залишаться без покарання.

Лубінець додав, що про кожний подібний випадок інформує міжнародну спільноту, аби країна-агресор була притягнута до відповідальності за злочини.

Росіяни хизуються розстрілами беззбройних

Напередодні ГУР МО опублікувало черговий доказ цинізму російської армії. Так, під час розмови окупант вихвалявся рідним, як розстріляв 2 українських полонених без зброї на відео.

За словами росіянина, під час бою вони потрапили в окоп з двома українськими військовими. Вони змусили їх скласти зброю, а потім цинічно розстріляли.

"Вони зброю здали, а я їх все одно прикінчив", – сказав росіянин.

Співрозмовниця окупанта відреагувала на таке зізнання досить спокійно й цинічно, сказавши що "так робити не можна".

Розстріл Олександра Мацієвського