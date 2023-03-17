Для Росії не існує ніяких Женевських конвенцій та норм міжнародного гуманітарного права. Вона цинічно та відкрито здійснює воєнні злочини й геноцид українців.
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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів про свідчення, які має Україна проти Росії щодо страт військовополонених.
Розстріл військовополонених – непоодинокий випадок
Лубінець стверджує, що росіяни цинічно розстрілюють військовополонених, і таких свідчень Україна має достатньо.
Розстріл російськими військовими українського полоненого Олександра Мацієвського після фрази "Слава Україні", на жаль, непоодинокий випадок на цій жахливій загарбницькій війні,
– заявив він.
Омбудсмен повідомляє, що у силових структурах є докази подібних злочинів Росії. За словами Лубінця, окупанти вчинюють такі злочини систематично, з дозволу командирів, і вважають, що їх дії залишаться без покарання.
Лубінець додав, що про кожний подібний випадок інформує міжнародну спільноту, аби країна-агресор була притягнута до відповідальності за злочини.
Росіяни хизуються розстрілами беззбройних
Напередодні ГУР МО опублікувало черговий доказ цинізму російської армії. Так, під час розмови окупант вихвалявся рідним, як розстріляв 2 українських полонених без зброї на відео.
За словами росіянина, під час бою вони потрапили в окоп з двома українськими військовими. Вони змусили їх скласти зброю, а потім цинічно розстріляли.
"Вони зброю здали, а я їх все одно прикінчив", – сказав росіянин.
Співрозмовниця окупанта відреагувала на таке зізнання досить спокійно й цинічно, сказавши що "так робити не можна".
Розстріл Олександра Мацієвського
- 6 березня у мережі з'явилося відео, на якому українського військового розстрілюють після слів "Слава Україні".
- Згодом вдалось встановити його ім'я – вбитим бійцем виявився український снайпер 163-го батальйону 119-ї окремої бригади ТрО Чернігівської області Олександр Мацієвський. Вони воювали біля Соледара.
- У сім’ї загиблого розповідають, що зв’язок з Олександром зник після 29 грудня 2022 року. У той день чоловік востаннє телефонував матері.
- Згодом Володимир Зеленський посмертно надав Олександру Мацієвському звання Героя України. У 42-річного Героя залишився 19-річний син та мати.
- Командир Олександра Мацієвського розповів, що відбувалось у них в батальйоні в той трагічний день. За його словами, тоді загинула вся група з 5 осіб, яка пішла на завдання.