Про це стало відомо з перехоплених розмов окупантів з їхніми рідними. Відповідні матеріали опублікувало Головне управління розвідки.

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Росіяни хизуються своїми злочинами

Російський військовослужбовець розповідає про вбивство на відео неозброєних бійців ЗСУ та отримує від подруги останні новини щодо ПВК Вагнер.

Окупант розповідає, як особисто розстріляв на відео двох українських військових, які попередньо склали свою зброю й просили не стріляти.

"Вони зброю здали, а я їх все одно закінчив", – сказав росіянин.

Співрозмовниця розповідає про російського підприємця, якого ув’язнили за вбивство своєї родини, й він пішов до вагнерівців, а потім, відбувши контракт, полетів на відпочинок.

"Сказали, що каратиметься законом, хто про вагнерівців підніматиме їхнє минуле… Вони воювали, вони тепер, ну, чисті", – йдеться в розмові.

Окупант розповідає про свої злочини: дивіться відео

Розстріл Олександра Мацієвського