Про це стало відомо з перехоплених розмов окупантів з їхніми рідними. Відповідні матеріали опублікувало Головне управління розвідки.
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Росіяни хизуються своїми злочинами
Російський військовослужбовець розповідає про вбивство на відео неозброєних бійців ЗСУ та отримує від подруги останні новини щодо ПВК Вагнер.
Окупант розповідає, як особисто розстріляв на відео двох українських військових, які попередньо склали свою зброю й просили не стріляти.
"Вони зброю здали, а я їх все одно закінчив", – сказав росіянин.
Співрозмовниця розповідає про російського підприємця, якого ув’язнили за вбивство своєї родини, й він пішов до вагнерівців, а потім, відбувши контракт, полетів на відпочинок.
"Сказали, що каратиметься законом, хто про вагнерівців підніматиме їхнє минуле… Вони воювали, вони тепер, ну, чисті", – йдеться в розмові.
Окупант розповідає про свої злочини: дивіться відео
Розстріл Олександра Мацієвського
- 6 березня українців шокувало відео в мережі, на якому українського військового розстрілюють після слів "Слава Україні".
- Згодом вдалось встановити його ім'я – вбитим бійцем виявився український снайпер 163-го батальйону 119-ї окремої бригади ТрО Чернігівської області Олександр Мацієвський. Вони воювали біля Соледара.
- Матір розповіла, що востаннє син їй зателефонував 29 грудня 2022 року. Після чого пішов на завдання і зв'язок з ним зник. Матір впізнала свого сина на відео в мережі. Це трапилось вже після похорону.
- Згодом Володимир Зеленський посмертно надав Олександру Мацієвському звання Героя України. У 42-річного Героя залишився 19-річний син та мати. Військовий був розлучений.
- Командир Олександра Мацієвського, якого росіяни розстріляли після слів "Слава Україні", розповів, що відбувалось у них в батальйоні в той трагічний день. За його словами, тоді загинула вся група, яка пішла на завдання.