Об этом стало известно из перехваченных разговоров оккупантов с их родными. Соответствующие материалы опубликовало Главное управление разведки.
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Россияне хвастаются своими преступлениями
Российский военнослужащий рассказывает об убийстве на видео невооруженных бойцов ВСУ и получает от подруги последние новости о ЧВК Вагнер.
Оккупант рассказывает, как лично расстрелял на видео двух украинских военных, предварительно сложивших свое оружие и просивших не стрелять.
"Они оружие сдали, а я их все равно прикончил", – сказал россиянин.
Собеседница рассказывает о российском предпринимателе, заключенном за убийство своей семьи, и который пошел к вагнеровцам, а затем, отбыв контракт, улетел на отдых.
"Сказали, что будет караться законом, кто о вагнеровцах будет поднимать их прошлое… Они воевали, они теперь, ну, чистые", – отмечается в разговоре.
Оккупант рассказывает о своих преступлениях: смотрите видео
Расстрел Александра Мациевского
- 6 марта украинцев шокировало видео в сети, на котором украинского военного расстреливают после слов "Слава Україні".
- Впоследствии удалось установить его имя – убитым бойцом оказался украинский снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТрО Черниговской области Александр Мациевский. Они воевали возле Соледара.
- Мать рассказала, что последний раз сын ей позвонил 29 декабря 2022 года. После чего пошел на задание и связь с ним пропала. Мать узнала своего сына на видео в сети. Это произошло уже после похорон.
- Впоследствии Владимир Зеленский посмертно предоставил Александру Мациевскому звание Героя Украины. У 42-летнего Героя остался 19-летний сын и мать. Военный был разведен.
- Командир Александра Мациевского, которого россияне расстреляли после слов "Слава Украине", рассказал, что происходило у них в батальоне в тот трагический день. По его словам, тогда погибла вся пошедшая на задание группа.