В декабре 2023 года россияне взяли в плен возле Работино Запорожской области трех украинских военных. Через час попадания наших защитников в плен оккупанты цинично и целенаправленно расстреляли троих наших бойцов.

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Видео с убийством украинских защитников не было фейком

Юрий Белоусов рассказал, что опубликованные в сеть видео с расстрелом украинских военнопленных настоящие.

Обнародованное видео не фейк, были расстреляны наши военнослужащие. Это пример военного преступления оккупантов, который, к сожалению, довольно распространен у россиян,

– отметил чиновник.

По его словам, данные всех жертв уже установлены. В настоящее время у прокуратуры есть все основания полагать, что расстрел совершили российские военные из 76 "Псковской десантной дивизии".

Белоусов также отметил, что по состоянию на данный момент эта информация проверяется. Более того, продолжается сбор данных относительно количества казней украинских военнопленных россиянами и подвергшихся издевательствам.

Это точно не редкие случаи, это система. Есть несколько десятков подтвержденных фактов смертной казни военнопленных. В принципе, преступления по военнопленным уже формируются в отдельное направление. Пытки, жестокое обращение – самое распространенное преступление,

– подчеркнул Белоусов.

В то же время он напомнил о видео, на котором оккупанты в Запорожской области используют украинских военнопленных как "живой щит". Белоусов добавил, что это отдельное военное преступление, демонстрирующее "уровень культуры нашего врага".

Что этому предшествовало