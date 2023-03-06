Когда "Слава Украине" в мире вызывает уважение – россияне за него расстреливают, – Лубинец

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец отправил видео расстрела украинского военнопленного за слова "Слава Украине" партнерам и коллегам-омбудсманам из разных стран мира как подтверждение очередного военного преступления России.

Омбудсмен подчеркнул, что России придется отвечать за каждое совершенное военное преступление.

Смотрите также Его последние слова были "Слава Украине": оккупанты расстреляли украинского военнопленного

Дмитрий Лубинец подчеркнул, что расстрел попавшего в плен украинского военнослужащего – это нарушение Женевских конвенций. Это обнаружение низости и подлости.

Когда во всем мире слова "Слава Украине" вызывают почет, уважение и гордость, россияне за украинский лозунг расстреливают,

– отметил омбудсмен.

Он также написал, что ему очень больно смотреть на то, что делают с нашими людьми оккупанты. По его словам, цель Украины, как и всего демократического мира – привлечение России к ответственности.

Заметим, что на видео, которое было распространено в сети сегодня, 6 марта, украинский военный стоит в лесу и курит в окопе или вырытой яме. Голос за кадром говорит: "Снимай" и камера поднимается. Солдат говорит "Слава Украине", после чего в него стреляют, он падает.

Внимание Слава Украине, Герою Слава: в соцсетях устроили флешмоб после видео с расстрелом военного

Военные преступления России