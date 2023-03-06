Когда "Слава Украине" в мире вызывает уважение – россияне за него расстреливают, – Лубинец
Источник:Дмитрий Лубинец
Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец отправил видео расстрела украинского военнопленного за слова "Слава Украине" партнерам и коллегам-омбудсманам из разных стран мира как подтверждение очередного военного преступления России.
Омбудсмен подчеркнул, что России придется отвечать за каждое совершенное военное преступление.
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Дмитрий Лубинец подчеркнул, что расстрел попавшего в плен украинского военнослужащего – это нарушение Женевских конвенций. Это обнаружение низости и подлости.
Когда во всем мире слова "Слава Украине" вызывают почет, уважение и гордость, россияне за украинский лозунг расстреливают,
– отметил омбудсмен.
Он также написал, что ему очень больно смотреть на то, что делают с нашими людьми оккупанты. По его словам, цель Украины, как и всего демократического мира – привлечение России к ответственности.
Заметим, что на видео, которое было распространено в сети сегодня, 6 марта, украинский военный стоит в лесу и курит в окопе или вырытой яме. Голос за кадром говорит: "Снимай" и камера поднимается. Солдат говорит "Слава Украине", после чего в него стреляют, он падает.
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Военные преступления России
- Это уже не первый зафиксированный случай военных преступлений россиян по отношению к украинским военнопленным.
- В конце июля в социальных сетях появилось жуткое видео, как российские военные пытают украинского пленника.
- Тогда журналисты Bellingcat и издание The Insider сумели установить кафира, им оказался тувинец Очур-Суге Монгуш 1993 года рождения.
- Самым подобным преступлением России стало умышленное убийство украинских пленных, среди которых защитники Азовстали, на территории колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области.
- Тогда россияне под предлогом "обстрела ВСУ" устроили взрыв в помещении, где находились пленные. Погибли около 50 украинцев.