Казнь украинских военнопленных возле Крынков: известны ли жертвы и исполнители

Недавно в сети появилась информация об очередном военном преступлении российской армии. На Херсонщине оккупанты расстреляли трех безоружных украинских защитников, которые сдавались в плен.

7 апреля российские паблики опубликовали видео, на котором зафиксирован расстрел украинских пленных. Офис генпрокурора немедленно зарегистрировал уголовное производство и начал досудебное расследование.

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На каком этапе находится следствие

В Офисе генпрокурора отметили, что сейчас пытаются собрать информацию из разных источников, чтобы подтвердить совершение преступления оккупантами, а также выяснить, кто именно из украинских защитников был расстрелян и кто совершил эту казнь.

У нас нет физического доступа к месту казни. Мы имеем лишь предположение относительно того, где именно она могла произойти,

– рассказал руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Юрий Белоусов.

Заместитель руководителя Тарас Семкив сообщил, что сейчас идет идентификация обстоятельств, которые изображены на видео. Она осуществляется в сотрудничестве с соответствующими подразделениями ВСУ, которые ведут боевые действия на левом берегу Днепра.