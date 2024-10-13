Российский пропагандист Мардан цинично порадовался убийству украинских пленных

Оккупанты в очередной раз нарушили правила и обычаи ведения войны, расстреляв 9 украинских военных в Курской области на днях, 10 октября. В России из-за этой трагедии радуются.

Так, российский пропагандист Сергей Мардан в своем телеграмм-канале порадовался из-за убийства украинских пленных, передает 24 Канал.

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Мардан поддержал расстрел украинских пленных

Пишут, что в Курской области в районе Зеленого Пути наши морпехи во время стремительной атаки захватили и расстреляли десять "ВСУшных дноловодов". Ну что тут сказать, это хорошо,

– написал пропагандист.

Заметим, Мардан, как работник государственной пропаганды, получает зарплату из бюджета России, поэтому то, что он пишет, является официальной позицией Кремля. Это еще раз подтверждает, что убийство безоружных людей и расправа над пленными это ключевая политика Москвы.

К слову, генеральный прокурор Андрей Костин сообщил, что Офис генпрокурора начал уголовное производство по факту вероятного расстрела 9 украинских военнопленных в Курской области.

Генпрокурор напомнил, что убийство пленных является грубым нарушением Женевских конвенций и международным преступлением. Сейчас начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.