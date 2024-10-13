Так, російський пропагандист Сергій Мардан у своєму телеграм-каналі порадів через вбивство українських полонених, передає 24 Канал.

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Мардан підтримав розстріл українських полонених

Пишуть, що у Курській області в районі Зеленого Шляху наші морпіхи під час стрімкої атаки захопили та розстріляли десять "ЗСУшних дноноводів". Ну що тут сказати, це добре,

– написав пропагандист.

Зауважимо, Мардан, як працівник державної пропаганди, отримує зарплату з бюджету Росії, тож те, що він пише, є офіційною позицією Кремля. Це вкотре підтверджує, що вбивство беззбройних людей та розправа над полоненими це ключова політика Москви.

До слова, генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження за фактом ймовірного розстрілу 9 українських військовополонених у Курській області.

Генпрокурор нагадав, що вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та міжнародним злочином. Наразі розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.