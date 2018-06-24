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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Расстрел в кафе Киева: в полиции рассказали детали инцидента

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В Киеве полиция задержала владельца кафе, который застрелил одного из посетителей и еще одного ранил. С места происшествия были изъяты пистолет Макарова и стреляные гильзы.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

24 канал сообщал, что в ночь на 24 июня в Оболонском районе Киева в одном из ресторанов владелец заведения расстрелял троих человек, которые якобы оскорбляли его в присутствии дочери.

Когда полицейские прибыли на место происшествия, выяснилось, что между владельцем и компанией посетителей возник конфликт, в результате которого хозяин заведения застрелил обидчика, еще одного – ранил (его с огнестрельными ранениями доставили в больницу, где оказывают медицинскую помощь),
– говорится в сообщении полиции.

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Київ поліція стрілянина кафе вбивство жертви затримання

Место инцидента в Киеве

Правоохранители отметили, что задержали стрелка. Он оказался 60-летним уроженцем другой страны, ранее в поле зрения правоохранителей не попадал. Погибший мужчина был 29-летним уроженцем Запорожской области, раненый – ​​31-летний уроженец Донецка.

На месте работали следователи, изъяли пистолет Макарова, предварительно – боевой, с уничтоженными номерами и стреляные гильзы.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье "Умышленное убийство". Стрелку грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Автор: Анастасия Крымова
Теги: Новости Украины Полиция Жертвы Криминальные новости Новости Киева
Источник: 24 канал
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