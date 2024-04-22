Водолазы ищут, что перевозили нападавшие: Нацполиция раскрыла новые детали убийства полицейского
Отец и сын, которые напали на патрульных в Винницкой области, признались, что перевозили боевые гранаты, которые после преступления сбросили в водоем. Сейчас проводятся следственные действия и поиск вещественных доказательств.
Об этом в эфире 24 Канала сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Елена Бережная. Также ГБР расследует факт дезертирства военнослужащих.
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Полиция ищет вещественные доказательства
Сейчас следствие не раскрывает информацию о том, рассказали ли мужчины, куда именно они пытались вывезти вооружение. Однако известно, что преступники уже сказали, где расположены в водоеме сброшенные ими гранаты в ящиках.
Сейчас работают водолазы над тем, чтобы найти вещественные доказательства в том месте, где предположительно они их сбросили. Только после этого будет установлено, что на самом деле перевозилось и какой был мотив,
– отметила пресс-секретарь Национальной полиции.
Отец и сын, которые совершили нападение на полицейских, в результате чего один патрульный погиб, а второй был ранен, скрывались в заброшенном здании и намеревались бежать за границу. Для этого они искали машину.
Благодаря детально спланированной полицейской операции преступников удалось задержать в месте, где не могло быть жертв среди гражданских. Гарнизон Национальной полиции с правоохранителями осуществили профессиональную специальную операцию.
Полицейский Максим Зарецкий, который погиб, защищая своего напарника, все же сделал несколько выстрелов и ранил 52-летнего нападающего. Сейчас он находится в больнице под охраной. Ему оказана медицинская помощь, но следственные действия продолжаются,
– добавила Бережная.
В сети граждане пишут, что якобы мужчины были прихожанами УПЦ МП, а также не скрывали своих пророссийских взглядов. Сейчас полиция вместе со Службой безопасности Украины проверяет эту информацию и вероятную причастность подозреваемых к сотрудничеству с диверсионно-разведывательными группами.
Нападение на полицейских в Гайсине: основное
- В Гайсинском районе Винницкой области ночью 20 апреля двое мужчин напали на полицейских, которые остановили их авто. Они открыли огонь по правоохранителям.
- В результате нападения погиб 20-летний полицейский Максим Зарецкий. Он полтора года служил в секторе реагирования патрульной полиции. Его напарник получил ранения. Сейчас его состояние средне-тяжелое, но стабильное.
- На видео с бодикамер видно, что водитель и его пассажир сначала передали полицейскому для проверки свои документы. Затем пассажир вышел из автомобиля и открыл багажник по требованию правоохранителя. Однако через несколько секунд оба мужчины неожиданно открыли огонь по полицейским.
- 21 апреля фигурантов задержали в Одесской области: это отец и сын в возрасте 52 и 26 лет.