Водолазы ищут, что перевозили нападавшие: Нацполиция раскрыла новые детали убийства полицейского

Отец и сын, которые напали на патрульных в Винницкой области, признались, что перевозили боевые гранаты, которые после преступления сбросили в водоем. Сейчас проводятся следственные действия и поиск вещественных доказательств.

Об этом в эфире 24 Канала сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Елена Бережная. Также ГБР расследует факт дезертирства военнослужащих.

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Полиция ищет вещественные доказательства

Сейчас следствие не раскрывает информацию о том, рассказали ли мужчины, куда именно они пытались вывезти вооружение. Однако известно, что преступники уже сказали, где расположены в водоеме сброшенные ими гранаты в ящиках.

Сейчас работают водолазы над тем, чтобы найти вещественные доказательства в том месте, где предположительно они их сбросили. Только после этого будет установлено, что на самом деле перевозилось и какой был мотив,

– отметила пресс-секретарь Национальной полиции.

Отец и сын, которые совершили нападение на полицейских, в результате чего один патрульный погиб, а второй был ранен, скрывались в заброшенном здании и намеревались бежать за границу. Для этого они искали машину.

Благодаря детально спланированной полицейской операции преступников удалось задержать в месте, где не могло быть жертв среди гражданских. Гарнизон Национальной полиции с правоохранителями осуществили профессиональную специальную операцию.

Полицейский Максим Зарецкий, который погиб, защищая своего напарника, все же сделал несколько выстрелов и ранил 52-летнего нападающего. Сейчас он находится в больнице под охраной. Ему оказана медицинская помощь, но следственные действия продолжаются,

– добавила Бережная.

В сети граждане пишут, что якобы мужчины были прихожанами УПЦ МП, а также не скрывали своих пророссийских взглядов. Сейчас полиция вместе со Службой безопасности Украины проверяет эту информацию и вероятную причастность подозреваемых к сотрудничеству с диверсионно-разведывательными группами.

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