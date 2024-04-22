Пресс-секретарь Национальной полиции Елена Бережная сказала 24 Каналу, что 22 апреля следствием следственного управления Главного управления нацполиции в Винницкой области под процессуальным руководством Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона в совершении преступлений объявлено подозрение. Полиция занимается делом о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также убийства и незаконного обращения с оружием.

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Какое наказание ждет подозреваемых

Также следователи ГБР объявили о подозрении за дезертирство с оружием по предварительному сговору группой лиц, которое совершено в условиях военного положения.

В то же время продолжается досудебное расследование, проводятся следственные действия. Мера пресечения будет избрана, предположительно, сегодня. Мера пресечения, на котором будет настаивать следствие и прокуратура, это безальтернативное содержание под стражей,

– подчеркнула пресс-секретарь Национальной полиции.

Она объяснила, что санкция инкриминируемых статей предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы.

"Сегодня прощаются с погибшим полицейским в городе Бершадь, где объявлен траур. Максиму Зарецкому посмертно присвоено звание капрала – следующее после звания рядового. Национальная полиция будет беспокоиться о его семье. Весь гарнизон Национальной полиции выражает соболезнования семье, родственникам погибшего и всем, кто его знал", – сказала Елена Бережная.