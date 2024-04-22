Речниця Національної поліції Олена Бережна сказала 24 Каналу, що 22 квітня слідством слідчого управління Головного управління нацполіції у Вінницькій області під процесуальним керівництвом Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону у скоєнні злочинів оголошено підозру. Поліція займається справою щодо посягання на життя працівника правоохоронного органу, а також вбивства і незаконного поводження зі зброєю.

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Яке покарання чекає на підозрюваних

Також слідчі ДБР оголосили про підозру за дезертирство зі зброєю за попередньою змовою групою осіб, яке вчинено в умовах воєнного стану.

Водночас триває досудове розслідування, проводяться слідчі дії. Запобіжний захід буде обраний, імовірно, сьогодні. Запобіжний захід, на якому буде наполягати слідство та прокуратура, це безальтернативне тримання під вартою,

– наголосила речниця Національної поліції.

Вона пояснила, що санкція інкримінованих статей передбачає покарання до довічного позбавлення волі.

"Сьогодні прощаються із загиблим поліцейським в місті Бершадь, де оголошено жалобу. Максиму Зарецькому посмертно надано звання капрала – наступне після звання рядового. Національна поліція буде турбуватись про його родину. Весь гарнізон Національної поліції висловлює співчуття родині, родичам загиблого та всім, хто його знав", – сказала Олена Бережна.