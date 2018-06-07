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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

"Расстрельный список 47": Луценко рассказал о версиях, как могла произойти утечка

130 Читати новину українською
Юрий Луценко
Юрий Луценко / Украинское фото

Генеральный прокурор Юрий Луценко уточнил, какие версии рассматривает следствие в отношении появления в СМИ так называемого "списка 47" с фамилиями журналистов.

Об этом генпрокурор сообщил журналистам в четверг.

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По его словам, следствие не исключает, что "утечка" списка с фамилиями журналистов могла произойти "из страны, где находится заказчик убийств".

Однако следователи не исключают и других версий. В том числе, и версию о том, что утечка могла произойти из украинских правоохранительных органов

"Следствие не исключает, что этот список был предоставлен журналистам не из Украины, а из страны, где находится заказчик этих убийств для дискредитации следствия. Конечно, возможна утечка из украинских правоохранительных органов. Обе версии будут тщательно расследованы",
– заверил генпрокурор.

Напомним, 5 июня пророссийское интернет-издание "Страна" обнародовало список из 47 журналистов и блогеров, которым, по версии украинских спецслужб, грозит смерть от рук киллеров. Фамилии этих людей, якобы, стали известны благодаря спецоперации после инсценировки убийства в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко.

Теги: Новости Украины Новости политики Расследования журналисты "Убийство" Аркадия Бабченко Список 47 СБУ Юрий Луценко ГПУ
Источник: 24 Канал
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