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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

"Розстрільний список 47": Луценко розповів про версії, як міг статись витік

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Юрій Луценко
Юрій Луценко / Українське фото

Генеральний прокурор Юрій Луценко уточнив, які версії розглядає слідство щодо появи у ЗМІ так званого "списку 47" із прізвищами журналістів.

Про це генпрокурор повідомив журналістам у четвер.

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За його словами, слідство не відкидає, що "витік" списку з прізвищами журналістів міг статись "з країни, де перебуває замовник вбивств".

Проте слідчі не відкидають й інших версій. Зокрема, й версію про те, що витік міг статись з українських правоохоронних органів

Слідство не виключає, що цей список був наданий журналістам не з України, а з країни, де перебуває замовник цих вбивств для дискредитації слідства. Звичайно, можливий витік з українських правоохоронних органів. Обидві версії будуть ретельно розслідувані,
– запевнив генпрокурор.

Нагадаємо, 5 червня проросійське інтернет-видання "Страна" оприлюднило список з 47 журналістів і блогерів, яким, за версією українських спецслужб, загрожує смерть від рук кілерів. Прізвища цих людей, нібито, стали відомі завдяки спецоперації після інсценування вбивства у Києві російського журналіста Аркадія Бабченка.

Теги: Новини України журналісти "Вбивство" Аркадія Бабченка Список 47 Новини політики СБУ Юрій Луценко Розслідування ГПУ
Джерело: 24 Канал
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