Прошло уже 10 лет: Костин объяснил, что мешает расследованию дел Майдана

Генеральный прокурор рассказал о перспективах раскрытия всех дел Майдана. Он также объяснил, какие сейчас есть сложности.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что на пути расследования дел Майдана стоит время. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Генпрокурор объяснил ситуацию

Костин отметил, что прошло уже 10 лет с тех событий. Он напомнил, что 19 февраля состоялась пресс-конференция руководителя Департамента расследования дел Майдана Алексея Донского, который поделился результатами за прошлый год.

За 10 лет под процессуальным руководством Офиса генпрокурора и территориальных органов прокуратуры сообщено о подозрении 544 лицам. И уже вступили в законную силу приговоры в отношении 63 человек. Сейчас процессуальное руководство осуществляется в 57 уголовных производствах в отношении 76 человек, которые охватывают более 3600 эпизодов,

– пояснил Костин.

Он отметил, что это большой объем. По его словам, все понимают значение этих дел для нашего народа и для восстановления справедливости.

Журналисты также поинтересовались у генпрокурора, насколько высока вероятность того, что все виновные в расстрелах во время Революции Достоинства будут наказаны.

Костин заверил, что прокуроры делают для этого все возможное с учетом того, что некоторые доказательства были собраны некачественно, а еще часть доказательств была потеряна за прошедшие годы. Он отметил, что прокуроры с этой целью встречаются с семьями пострадавших на Майдане. Генпрокурор заявил, что лично встречался с этими семьями в пятницу, и это была сложная дискуссия.

Также Костин добавил, что в 2023 году по приговорам судов было осуждено 18 человек. По его словам, это больше, чем за 4 предыдущих года вместе взятых. Он заверил, что прокуроры будут привлекать к ответственности всех виновных в расстрелах на Майдане по всем делам, в которых у них будет достаточно доказательств.

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