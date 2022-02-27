Растерянные россияне двигаются по Харькову, их отстреливают: жуткое видео боя
27 февраля 2022 , 09:38Читати новину українською
Местные жители снимают на видео смертельное путешествие российских оккупантов по украинскому Харькову. В город ворвалась колонна российских бронированных машин "Тигр", а также несколько грузовиков.
В городе диверсионную группу врага ожидал традиционно "теплый прием". Первые машины захватчиков были уничтожены в первые несколько минут прорыва.
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Другая часть колонны разделилась и стала двигаться по частному сектору. Две машины заблудились во дворах многоэтажек.
Украинцы находят и уничтожают
- Жители Харькова, которые видят продвижение вражеской техники, сообщают о направлении движения бойцам ВСУ и территориальной обороне.
- Кроме того, харьковчане снимают видео и фиксируют, как российские военные стреляют в густонаселенном районе города.
- Судя по записям, которые выложили в сеть, часть оккупантов вышла из "Тигров", когда встретила сопротивление. Оккупанты пошли пешком с остатками колонны.
- После непродолжительного боя захватчики отошли на улицу Саперную.
Смотрите видео уличного боя в Харькове:
По состоянию на 9:10 ДРГ оккупантов до сих пор не уничтожены, однако враги бродят по городу и активно уничтожаются войсками ВСУ.
Смотрите видео, как российские военные бегают по Харькову:
Последние новости из фронта
- В ночь на 27 февраля российские захватчики не смогли продвинуться ни в одном из направлений.
- Украинские военные уничтожили вражескую армию, пытавшуюся наступать на Харьков, однако утром в город ворвалось некоторое количество легкой техники. Ее уже частично уничтожили.
- В Киеве бойцы ТРО и ВСУ обезвредили несколько ВРГ.
- По данным мэра Новой Каховки, оккупанты полностью контролируют город и дамбу, которая перекрывает воду в Крым.