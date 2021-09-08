Зеленский поблагодарил за поддержку независимости и суверенитета Украины. Также он отметил участие Северной Македонии в Крымской платформе 23 августа 2021 года.

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На саммит приехал глава Министерства иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи. Он присоединился к итоговой декларации.

Обратите внимание! В Крымской платформе приняли участие 46 стран. Целью саммита является наработать план деоккупации Крыма и защитить права крымских татар.

О чем говорили президенты

Руководители государств отметили, что между странами растет двустороннее торгово-экономическое сотрудничество вопреки пандемии COVID-19. Страны настроены на сохранение динамики взаимодействия.

Кроме того, Зеленский отметил, что необходим обмен опытом между Украиной и Северной Македонией по углублению сотрудничества с НАТО. Президенты договорились общаться на самом высоком уровне.

Последние переговоры Зеленского с лидерами других государств