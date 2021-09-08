Зеленский поблагодарил за поддержку независимости и суверенитета Украины. Также он отметил участие Северной Македонии в Крымской платформе 23 августа 2021 года.
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На саммит приехал глава Министерства иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи. Он присоединился к итоговой декларации.
О чем говорили президенты
Руководители государств отметили, что между странами растет двустороннее торгово-экономическое сотрудничество вопреки пандемии COVID-19. Страны настроены на сохранение динамики взаимодействия.
Кроме того, Зеленский отметил, что необходим обмен опытом между Украиной и Северной Македонией по углублению сотрудничества с НАТО. Президенты договорились общаться на самом высоком уровне.
Последние переговоры Зеленского с лидерами других государств
- Владимир Зеленский и Джозеф Байден 1 сентября встретились в США. Они обсудили партнерство между странами, возможность Украины вступить в НАТО, российско-украинскую войну, "Северный поток-2", реформы в Украине.
- Президент Украины 27 августа прибыл в Молдову. Там он встретился с Майей Санду, а также с лидерами Румынии и Польши.
- Лидер Турции Реджеп Эрдоган 22 сентября пообщался по телефону с Владимиром Зеленским. В разговоре говорилось об освобождении крымских татар из плена России.
- Ангела Меркель прибыла 22 августа. Она провела с Зеленским закрытую встречу.