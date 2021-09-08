Зеленський подякував за підтримку незалежності та суверенітету України. Також він відзначив участь Північної Македонії у Кримській платформі 23 серпня 2021 року.
До теми Для македонців Україна не лише воює, але й реформується, – посол України у Північній Македонії
На саміт приїхав очільник Міністерства закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі. Він приєднався до підсумкової декларації.
Про що говорили президенти
Керівники держав відзначили, що між країнами зростає двостороння торговельно-економічна співпраця всупереч пандемії COVID-19. Країни налаштовані на збереження динаміки взаємодії.
Крім того, Зеленський зазначив, що необхідний обмін досвідом між Україною та Північною Македонією щодо поглиблення співпраці з НАТО. Президенти домовилися спілкуватися на найвищому рівні.
Останні переговори Зеленського з лідера інших держав
- Володимир Зеленський та Джозеф Байден 1 вересня зустрілися у США. Вони обговорили партнерство між країнами, можливість України вступити в НАТО, російсько-українську війну, "Північний потік-2", реформи в Україні.
- Президент України 27 серпня прибув до Молдови. Там він зустрівся із Майєю Санду, а також з лідерами Румунії та Польщі.
- Лідер Туреччини Реджеп Ердоган 22 вересня поспілкувався телефоном із Володимиром Зеленським. У розмові мовилось про звільнення кримських татар з полону Росії.
- Ангела Меркель прибула 22 серпня до Києва. Вона провела із Зеленським закриту зустріч.