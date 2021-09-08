Зеленський подякував за підтримку незалежності та суверенітету України. Також він відзначив участь Північної Македонії у Кримській платформі 23 серпня 2021 року.

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На саміт приїхав очільник Міністерства закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі. Він приєднався до підсумкової декларації.

Зверніть увагу! У Кримській платформі взяли участь 46 країн. Метою саміту є напрацювати план деокупації Криму та захистити права кримських татар.

Про що говорили президенти

Керівники держав відзначили, що між країнами зростає двостороння торговельно-економічна співпраця всупереч пандемії COVID-19. Країни налаштовані на збереження динаміки взаємодії.

Крім того, Зеленський зазначив, що необхідний обмін досвідом між Україною та Північною Македонією щодо поглиблення співпраці з НАТО. Президенти домовилися спілкуватися на найвищому рівні.

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