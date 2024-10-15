Также Владимир Путин внес на ратификацию в госдуму договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Северной Кореи, который он вместе с Ким Чен Ыном подписал в Пхеньяне. Кореевед Николай Полищук объяснил 24 Каналу, возможно ли непосредственное участие северокорейских военных в боевых действиях в Украине.

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Нужна ли война в Украине Ким Чен Ыну

Ратификация договора России с Северной Кореей можно трактовать как признак того, что Пхеньян собирается участвовать в войне в Украине. Однако по мнению Полищука, на этот счет есть определенные предостережения.

Обе эти страны настолько специфические, что для начала каких-то военных действий им менее всего нужны договоры. Они никогда не исходили из того, что когда-нибудь подписывают или нет, а выходят исключительно из соображений собственной прагматичности и целесообразности, начинать войну или не начинать,

– подчеркнул он.

Со стороны Ким Чен Ына не понятно, какая для него польза от начала войны. Это выглядит, по словам корееведа, будто он будет таскать каштаны из огня для Путина. Также ближайший партнер Северной Кореи – Китай – не одобрил бы такой поступок. К тому же Пекин имеет план мира, и северокорейские военные на фронте в Украине в этот план не вписываются.

Обратите внимание! Военный эксперт Павел Нарожный считает, что не стоит недооценивать угрозу участия северокорейских военных в войне. Они способны, если не участвовать в боях, то служить в инженерных войсках и помочь освободить много личного состава россиян.

С другой стороны этот договор Путин может использовать для того, чтобы еще больше нагнетать угрозы и влиять на западное общественное мнение,

– отметил Полищук.

Недавно глава Кремля принял решение применять ядерное оружие в случае, когда произойдет массовая атака дронов на Россию. Фактически он, по мнению корееведа, провел определенную "красную линию". Однако дроны продолжают летать, и он на это не реагирует.

Так же может быть и с ратификацией этого соглашения. Путину важно немного напугать западный мир и показать, что он – психованный и готов на очень решительные шаги,

– подчеркнул Николай Полищук.

Это нужно учесть, добавил он, но не воспринимать всерьез, и тем более не использовать как повод для паники.

Напомним, что в Центре противодействия дезинформации объяснили значение ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей. Законодательное закрепление договоренностей между этими странами позволит Москве упростить поставки оружия из КНДР и осуществлять их открыто. Кроме того, Россия и Северная Корея смогут объединить усилия для обхода западных санкций.