Також Владімір Путін вніс на ратифікацію у держдуму договір про всеосяжне стратегічне партнерство Росії та Північної Кореї, який він разом з Кім Чен Ином підписав у Пхеньяні. Кореєзнавець Микола Поліщук пояснив 24 Каналу, чи можлива безпосередня участь північнокорейських військових у бойових діях в Україні.

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Чи потрібна війна в Україні Кім Чен Ину

Ратифікація договору Росії з Північною Кореєю можна трактувати як ознаку того, що Пхеньян збирається брати участь у війні в Україні. Однак на думку Поліщука, щодо цього є певні застереження.

Обидві ці країни настільки специфічні, що для початку якихось військових дій їм менш за все потрібні договори. Вони ніколи не виходили із того, що коли-небудь підписують чи ні, а виходять виключно із міркувань власної прагматичності та доцільності, розпочинати війну чи не розпочинати,

– наголосив він.

З боку Кім Чен Ина не зрозуміло, яка для нього користь від початку війни. Це виглядає, за словами кореєзнавця, ніби він тягатиме каштани із вогню для Путіна. Також найближчий партнер Північної Кореї – Китай – не схвалив би такий вчинок. До того ж Пекін має план миру, і північнокорейській військові на фронті в Україні в цей план не вписуються.

Зверніть увагу! Військовий експерт Павло Нарожний вважає, що не варто недооцінювати загрозу участі північнокорейських військових у війні. Вони здатні, якщо не брати участь у боях, то служити в інженерних військах і допомогти звільнити багато особового складу росіян.

З іншого боку цей договір Путін може використати для того, щоб ще більше нагнітати погрози та впливати на західну суспільну думку,

– зауважив Поліщук.

Нещодавно очільник Кремля ухвалив рішення застосовувати ядерну зброю у випадку, коли відбудеться масова атака дронів на Росію. Фактично він, на думку кореєзнавця, провів певну "червону лінію". Проте дрони продовжують літати, і він на це не реагує.

Так само може бути і з ратифікацією цієї угоди. Путіну важливо трохи налякати західний світ і показати, що він – психований і готовий на дуже рішучі кроки,

– підкреслив Микола Поліщук.

Це потрібно врахувати, додав він, але не сприймати серйозно, і тим більш не використовувати як привід для паніки.

Нагадаємо, що у Центрі протидії дезінформації пояснили значення ратифікації договору про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Північною Кореєю. Законодавче закріплення домовленостей між цими країнами дозволить Москві спростити постачання зброї з КНДР та здійснювати це відкрито. Крім того, Росія та Північна Корея зможуть об'єднати зусилля для обходу західних санкцій.