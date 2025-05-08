Определит дальнейшие отношения с США: Украине сверхважно было ратифицировать соглашение о недрах

Верховная Рада Украины 8 мая 2025 года поддержала ратификацию соглашения о недрах и создание инвестиционного фонда восстановления. Это очень важный шаг, к укреплению отношений с США.

Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, отметив, что, от начала обсуждения, соглашение о полезных ископаемых имело политический характер. По его мнению, это большой шаг на пути к тесному сотрудничеству с Соединенными Штатами Америки.

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Ратификация соглашения о полезных ископаемых

Валерий Клочок заметил, что, по социологическим опросам, почти половина украинцев очень благосклонно относятся к подписанию соглашения о недрах.

Это хорошо, ведь оно открывает новые возможности политической лояльности со стороны Белого дома к Украине, особенно на фоне переговоров России против нашего государства. Это самый важный фактор сегодня,

– сказал он.

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" подчеркнул, что телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским 8 мая указывает на большую приверженность лидера США к Украине, чем к России.

Кроме того, важно, что и украинские депутаты конституционным большинством поддержали закон о недрах.

Они все же понимают, почему было важно голосовать за нее, ведь измены там нет. Соглашение, которое ратифицировано, содержит в себе основополагающие принципы распределения доходов, инвестирования и то, как мы будем распределять обязанности в соответствии с этим фондом. Самое главное, что мы должны понимать – таким образом мы показали партнерство с Соединенными Штатами Америки. Это архиважно,

– подчеркнул Валерий Клочок.

Он добавил, что очень хотелось бы увидеть еще сообщение о том, что это соглашение ратифицировано и в Конгрессе Соединенных Штатов Америки, ведь по логике оно там также должно быть проголосовано.

Отметим, президент Зеленский отметил, что соглашение о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых станет фундаментом для долгосрочного безопасности и экономического взаимодействия между двумя странами. Он также поблагодарил депутатов за поддержку и подчеркнул, что документ открывает новый этап в двусторонних отношениях.