Единственный способ уберечь человечество

Поскольку многие страны Глобального Севера сосредоточены только на себе, иностранная помощь стала легкой мишенью. Уничтожение USAID доминировало в заголовках новостей, но Великобритания и многие страны ЕС также сократили бюджеты на иностранную помощь. Политики этих стран считают эти расходы формой благотворительности. Мол, укрепление их экономической и военной мощи может принести больше пользы.

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Колонка написана в соавторстве с Майклом Мармотом – директором Института равенства в здравоохранении и профессором эпидемиологии в Университетском колледже Лондона.

Пандемия коронавируса продемонстрировала неравенство в мире

Этот инстинкт недальновидный. Он напоминает амбиции великой державы 19 – 20 веков, которые завершились двумя разрушительными мировыми войнами. Архитектура глобального управления, возникшая в результате этой беспрецедентной трагедии, сначала была сосредоточена на потребностях восстановления и реагирования на гуманитарные кризисы, а затем обратилась к развитию. Несмотря на свои недостатки, этот подход помог вывести более миллиарда людей из крайней бедности и построить стабильные и успешные экономики во всем мире.

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Глобальная система здравоохранения является ярким примером. Созданная при финансировании США, Великобритании и других богатых стран, она существенно снизила уровень инфекционных заболеваний и неравенство в сфере здравоохранения, создав более безопасный и надежный мир. Пять лет назад эта система сыграла важную роль в выявлении COVID-19, отслеживании его распространения и мобилизации глобальных ответных действий.

COVID-19 проиллюстрировал, как бедные страны и домохозяйства оказываются в замкнутом круге неравенства и пандемии. Другими словами, вопреки утверждениям, что Глобальный Север оказывает слишком много помощи и получает слишком мало, именно Глобальный Юг получает плохой договор.

После сбора и анализа сотен рецензируемых исследований Глобальный совет по вопросам неравенства, СПИДа и пандемий обнаружил, что бедные и маргинализированные люди имеют трудности с доступом к медицинским услугам во время вспышек заболеваний. Это делает их более уязвимыми к инфекциям, болезням и смертям. Вирусы и другие инфекции пользуются этими уязвимостями, превращая вспышки в эпидемии, а эпидемии на пандемии, что углубляет неравенство и закрепляет этот замкнутый круг.

В начале пандемии COVID-19 этот цикл неравенства был заметен в странах Глобального Севера. Работники умственного труда безопасно работали из дома благодаря высокоскоростному интернету и платформам телеконференций, тогда как малый бизнес и фабрики закрывались, что толкнуло рабочих в финансовый кризис. В этих странах пандемия больше всего ударила по малообеспеченным, афроамериканцам и меньшинствам.

Неравномерное влияние пандемии также ощущалось между странами. Вакцины были разработаны в рекордные сроки – результат исключительных многосторонних инвестиций в стратегические отрасли промышленности. Однако страны с высоким уровнем дохода приобрели большинство из них, а затем отказались делиться избыточными дозами с развивающимися странами. Это накопление вакцин повлекло более миллиона смертей и стоило мировой экономике примерно 2,3 триллиона долларов.

Похожая история с пандемией СПИДа

Такая же схема наблюдалась и на ранних этапах реагирования на пандемию СПИДа. В конце 20 века эффективные антиретровирусные препараты стали доступны на Глобальном Севере. Но СПИД продолжал убивать сотни тысяч людей на Глобальном Юге, а особенно в странах Африки к югу от Сахары.

Недопустимый отказ в доступе к спасающему жизни, лечению, вызвал глобальное возмущение, что привело к созданию Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу, Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, а также Чрезвычайного плана президента по оказанию помощи в связи со СПИДом в США.

В 2002 году менее миллиона людей, живущих с ВИЧ, имели доступ к антиретровирусным препаратам, тогда как сегодня их более 30 миллионов. Расширение доступа к лечению на сегодня спасло примерно 26 миллионов жизней. До недавнего сокращения иностранной помощи мир мог бы достичь своей цели – преодоления СПИДа как угрозы общественному здоровью к 2030 году.

Десятилетняя борьба со СПИДом подчеркнула важность инвестирования в системы здравоохранения, медицинские исследования, а также производство вакцин и лекарств как на Глобальном Севере, так и на Глобальном Юге. Более того, она подчеркнула, что условия жизни людей определяют их благосостояние.

Например, в 1996 году Ботсвана, которая особенно сильно пострадала от пандемии СПИДа, фактически добавила к своей системе государственного образования один год обучения в средней школе. Эта политика создала естественный эксперимент на уровне населения относительно влияния школьного обучения на риск заражения ВИЧ. Анализ огромных когорт молодежи, которая училась по старой и новой системам, показал, что каждый дополнительный год обучения снижал риск заражения ВИЧ на 8,1%. Этот защитный эффект был самым сильным среди женщин, риск заражения ВИЧ у которых уменьшался на 11,6% с каждым дополнительным годом обучения.

Изоляция не поможет

Построение справедливых обществ приводит к более здоровому населению, которое лучше подготовлено к реагированию на вспышки заболеваний и предотвращению пандемий. Зато прекращение финансирования государственного образования, сокращение систем социальной защиты, введение тарифов, закрытие границ, сокращение иностранной помощи и отказ от многостороннего сотрудничества усилят неравенство, подпитывают политическую нестабильность, ускорят экономическую миграцию и создадут условия для процветания вирусов.

Это очевидно в Украине, где перегруженная система здравоохранения ускорила распространение устойчивых к лекарствам инфекций в общинах, пострадавших от войны. Между тем вспышки Эболы, кори, лихорадки Марбург растут, частично из-за глобализации и изменения климата.

Ослабление глобальной системы здравоохранения будет способствовать распространению этих вспышек, унося жизни, углубляя неравенство и потенциально дестабилизируя общества. Эксперты уже предупреждают, что сокращение программ США (включая те, реализуемых USAID) может привести к увеличению смертности от СПИДа на 400% к 2029 году.

Неизменный урок пандемий заключается в том, что никто не в безопасности, пока все не будут в безопасности. Возведение стен и изоляция мира не защитит людей. Единственный способ сделать это – уменьшить неравенство и инвестировать в глобальную систему здравоохранения. В этом контексте сотрудничество является высшим актом собственных интересов.