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Колонка написана у співавторстві з Майклом Мармотом – директором Інституту рівності в охороні здоров'я та професором епідеміології в Університетському коледжі Лондона.

Пандемія коронавірусу продемонструвала нерівність у світі

Цей інстинкт недалекоглядний. Він нагадує амбіції великої держави 19 – 20 століть, які завершилися двома руйнівними світовими війнами. Архітектура глобального управління, що виникла в результаті цієї безпрецедентної трагедії, спочатку була зосереджена на потребах відбудови та реагування на гуманітарні кризи, а потім звернулася до розвитку. Попри свої недоліки, цей підхід допоміг вивести понад мільярд людей з крайньої бідності та побудувати стабільні та успішні економіки в усьому світі.

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Глобальна система охорони здоров'я є яскравим прикладом. Створена за фінансування США, Великої Британії та інших заможних країн, вона суттєво знизила рівень інфекційних захворювань та нерівність у сфері охорони здоров'я, створивши безпечніший та надійніший світ. П'ять років тому ця система відіграла важливу роль у виявленні COVID-19, відстеженні його поширення та мобілізації глобальних дій у відповідь.

COVID-19 проілюстрував, як бідніші країни та домогосподарства опиняються в замкненому колі нерівності та пандемії. Іншими словами, всупереч твердженням, що Глобальна Північ надає забагато допомоги та отримує занадто мало, саме Глобальний Південь отримує поганий договір.

Після зібрання та аналізу сотень рецензованих досліджень Глобальна рада з питань нерівності, СНІДу та пандемій виявила, що бідні та маргіналізовані люди мають труднощі з доступом до медичних послуг під час спалахів захворювань. Це робить їх більш вразливими до інфекцій, хвороб та смерті. Віруси та інші інфекції користуються цими вразливостями, перетворюючи спалахи на епідемії, а епідемії на пандемії, що поглиблює нерівність та закріплює це замкнене коло.

На початку пандемії COVID-19 цей цикл нерівності був помітним у країнах Глобальної Півночі. Працівники з розумової праці безпечно працювали з дому завдяки високошвидкісному інтернету та платформам телеконференцій, тоді як малий бізнес та фабрики закривалися, що штовхнуло робітників у фінансову кризу. У цих країнах пандемія найбільше вдарила по малозабезпечених, афроамериканцях та меншинах.

Нерівномірний вплив пандемії також відчувався між країнами. Вакцини були розроблені в рекордні терміни – результат виняткових багатосторонніх інвестицій у стратегічні галузі промисловості. Однак країни з високим рівнем доходу придбали більшість із них, а потім відмовилися ділитися надлишковими дозами з країнами, що розвиваються. Це накопичення вакцин спричинило понад мільйон смертей і коштувало світовій економіці приблизно 2,3 трильйона доларів.

Схожа історія з пандемією СНІДу

Така ж схема спостерігалася і на ранніх етапах реагування на пандемію СНІДу. Наприкінці 20 століття ефективні антиретровірусні препарати стали доступними на Глобальній Півночі. Але СНІД продовжував вбивати сотні тисяч людей на Глобальному Півдні, а особливо в країнах Африки на південь від Сахари.

Неприпустима відмова в доступі до лікування, що рятує життя, викликала глобальне обурення, що призвело до створення Об'єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІДу, Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, а також Надзвичайного плану президента з надання допомоги у зв'язку зі СНІДом у США.

У 2002 році менше ніж мільйон людей, які живуть з ВІЛ, мали доступ до антиретровірусних препаратів, тоді як сьогодні їх понад 30 мільйонів. Розширення доступу до лікування на сьогодні врятувало приблизно 26 мільйонів життів. До нещодавнього скорочення іноземної допомоги світ міг би досягти своєї мети – подолання СНІДу як загрози громадському здоров'ю до 2030 року.

Десятирічна боротьба зі СНІДом підкреслила важливість інвестування в системи охорони здоров'я, медичні дослідження, а також виробництво вакцин і ліків як на Глобальному Півночі, так і на Глобальному Півдні. Ба більше, вона підкреслила, що умови життя людей визначають їхній добробут.

Наприклад, у 1996 році Ботсвана, яка особливо сильно постраждала від пандемії СНІДу, фактично додала до своєї системи державної освіти один рік навчання в середній школі. Ця політика створила природний експеримент на рівні населення щодо впливу шкільного навчання на ризик зараження ВІЛ. Аналіз величезних когорт молоді, яка навчалася за старою та новою системами, показав, що кожен додатковий рік навчання знижував ризик зараження ВІЛ на 8,1%. Цей захисний ефект був найсильнішим серед жінок, ризик зараження ВІЛ у яких зменшувався на 11,6% з кожним додатковим роком навчання.

Ізоляція не допоможе

Побудова справедливіших суспільств призводить до здоровішого населення, яке краще підготовлене до реагування на спалахи захворювань та запобігання пандеміям. Натомість припинення фінансування державної освіти, скорочення систем соціального захисту, запровадження тарифів, закриття кордонів, скорочення іноземної допомоги та відмова від багатосторонньої співпраці посилять нерівність, підживлять політичну нестабільність, прискорять економічну міграцію та створять умови для процвітання вірусів.

Це очевидно в Україні, де перевантажена система охорони здоров'я прискорила поширення стійких до ліків інфекцій у громадах, які постраждали від війни. Тим часом спалахи Еболи, кору, лихоманки Марбург зростають, частково через глобалізацію та зміну клімату.

Послаблення глобальної системи охорони здоров'я сприятиме поширенню цих спалахів, забираючи життя, поглиблюючи нерівність та потенційно дестабілізуючи суспільства. Експерти вже попереджають, що скорочення програм США (включаючи ті, що реалізуються USAID) може призвести до збільшення смертності від СНІДу на 400% до 2029 року.

Незмінний урок пандемій полягає в тому, що ніхто не в безпеці, доки всі не будуть у безпеці. Зведення стін та ізоляція світу не захистить людей. Єдиний спосіб зробити це – зменшити нерівність та інвестувати в глобальну систему охорони здоров'я. У цьому контексті співпраця є найвищим актом власних інтересів.