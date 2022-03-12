Разбегались, как тараканы: артиллерия Закарпатской бригады начисто разбила оккупантов

Закарпатский легион "накрыл" огнем российскую бронетехнику. Бригада разогнала оккупантов, как тараканов.

Видео обстрелов Закарпатским легионом было опубликовано 12 марта. На нем видно, как вражеская бронетехника начинает быстро убегать.

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Артиллерия горнопехотной Закарпатской бригады "накрыла" огнем бронетехнику оккупантов. Есть прямые попадания в танк и две БМП.

Какое-то время подбитая и окутанная дымом техника еще двигается, потом останавливается, экипаж спасается бегством. Другие бронированные машины и танки разбегаются от огня нашей артиллерии, как тараканы,

– говорится в сообщении.

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