Разбегутся, – Фейгин отреагировал на "100 тысяч солдат из КНДР" на войне против Украины

Пропагандистские СМИ сообщают, что Северная Корея предложила прислать 100 тысяч своих солдат для поддержки вторжения россии в Украину. Однако эксперты в это не верят.

Об этом 24 каналу сказал и российский правозащитник Марк Фейгин. Он уверяет, что трудно представить северокорейцев, которые пойдут на Восток или Херсон.

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По его мнению, это больше пропагандистский трюк, некая игра самой Кореи. "Мне это напоминает попытку шантажа. Если им что-то дадут, то тогда эта ситуация развеется", – ответил он.

Не думаю, что дойдет до отправления добровольцев из Северной Кореи. Они как тараканы – разбегутся и будут жить в россии. Для них россия – это "лайт" по сравнению с тем, как они живут в Южной Корее,

– заявил Фейгин.

К тому же он отметил, что там влияние Пекин, а ему это абсолютно не нужно.

"Пока эта информация не проверена и не вполне достоверна. Возможно, какая-то игра идет, КНДР "сливает" в прессу сведения, но не для того, чтобы втянуться в войну, а чтобы повысить цену на игру", – предположил правозащитник.

Вообще, боеспособность Вооруженных сил КНДР очень преувеличена. У них есть ядерное оружие, есть ракетоносители, но для войны их военные – это перебор. Думаю, что это игра, чтобы что-то получить,

– отметил Фейгин.

Чем Северная Корея может помочь россии

По его словам, в КНДР многого нет, но, наверное, с каких-то советских лет у них еще есть склады, которые наполнялись Пекином и москвой.

"Думаю, что там действительно есть большие склады с оружием, они могут что-то передать, но это все устаревшее", – отметил он.

Фейгин объяснил, что у Северной Кореи нет никакого модернизированного оружия, беспилотников и т.д. В то же время, Китай мог бы сильно помочь россии, у него есть все, что интересует москву.

Но Китай не торопится помогать москве. Не думаю, что позиция Китая по поводу войны в Украине изменится. Они не будут ввязываться даже поставками оружия. У них и без того сложные отношения с США,

– подытожил он.

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