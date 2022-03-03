Разбили все, что стояло: в херсонском аэропорту уничтожили российскую технику
3 марта 2022 , 08:50Читати новину українською
Источник:телеграм Виталия Кима
Оккупанты уже неделю пытаются захватить Херсон. Однако благодаря действиям наших военных и местного населения, им это, к счастью, не удается.
В аэропорту Херсона разбили всю технику российских оккупантов. В частности вертолеты и ПВО.
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Херсон. Аэропорт. По предварительным данным, разбито все что стояло, и вертолеты и технику, и ПВО. Это не может не радовать,
– подчеркнул председатель Николаевской ОГА Виталий Ким.
Заметим, Херсонской области передадут гуманитарную помощь. Для этого сформируют "зеленый коридор".
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