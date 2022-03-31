Разбита и печальна: в ВСУ показали уничтоженную технику российских оккупантов

Украинские защитники ежедневно успешно уничтожают оккупантов вместе с их техникой. Теперь 57 бригада отбила атаку врага и уничтожила технику захватчиков.

Результат одного дня недавних боев с противником подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко показали в Генеральном штабе ВСУ.

К теме "Украинское сафари": ВСУ захватили вражеский танк на Черниговщине – фото трофея

Фото сокрушенной техники врага выложили в фейсбуке. На снимках можно разглядеть разбитую технику врага посреди леса и поля.

Итого победим,

– говорится в сообщении.

Напомним, потери личного состава российского врага по состоянию на утро 31 марта ориентировочно составляют более 17,5 тысячи человек. Окончательные данные уточняются, поскольку подсчет осложнен высокой интенсивностью боевых действий.

Уничтоженная техника российских оккупантов / Фото Генштаба ВСУ

В тему – ВСУ полностью осободили Малую Рогань на Харьковщине: смотрите видео