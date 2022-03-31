Результат одного дня нещодавніх боїв з противником підрозділу 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка показали у Генеральному штабі ЗСУ.
До слова "Українське сафарі": ЗСУ захопили ворожий танк на Чернігівщині – фото трофею
Фото розтрощеної техніки ворога виклали у фейсбуці. На знімках можна розгледіти розбиту техніку ворога посеред лісу й поля.
Разом переможемо,
– мовиться у дописі.
Нагадаємо, втрати особового складу російського ворога станом на ранок 31 березня орієнтовно становлять понад 17,5 тисяч осіб. Остаточні дані уточнюють, оскільки підрахунок ускладнений високою інтенсивністю бойових дій.
Понищена техніка російських окупантів / Фото Генштабу ЗСУ