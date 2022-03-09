Разбитая и сгорелая техника: новые достижения ВСУ и теробороны на Киевщине и Черниговщине
Источник:телеграм-канал Генштаба ВСУ
Можно вечность смотреть, как течет вода, горит огонь и наши бойцы ВСУ уничтожают вражескую технику. Она, к слову, тоже очень хорошо горит.
В телеграм-канале Генштаба ВСУ появилась целая подборка уничтоженной вражеской техники. И от этих фотографий становится гораздо теплее на душе.
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Вражеская техника не пройдет мимо наших бойцов
В Генеральном штабе показали потери техники российских оккупантов на Черниговщине и Киевщине. В ведомстве отметили, что так работают ВСУ и ТРО ВС Украины.
На фото можно увидеть и подбитый танк, и грузовики со снарядами, а также грузовики, предназначенные для перевозки самих оккупантов.
Отметим, что по состоянию на минувшие сутки враг потерял:
- Личный состав – около 12 тысяч человек.
- Танки – 303.
- Боевые бронированные машины – 1036.
- Артиллерийские системы – 120.
- Реактивные системы залпового огня – 56.
- Средства противовоздушной обороны – 27
- Самолеты – 48.
- Вертолеты – 80.
- Автомобильная техника – 474.
- Корабли/катера – 3.
- Цистерны с горюче-смазочными материалами – 60.
- Беспилотники оперативно-тактического уровня – 7.
Эксперты подчеркивают, что враги сейчас переживают настоящую топливную катастрофу, ведь не рассчитывали, что украинцы будут давать отпор в течение стольких дней. Поэтому они все чаще покидают технику и идут "гулять" по лесу.
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