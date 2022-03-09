Разбитая и сгорелая техника: новые достижения ВСУ и теробороны на Киевщине и Черниговщине

9 марта 2022 , 08:10
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Источник:

телеграм-канал Генштаба ВСУ

Можно вечность смотреть, как течет вода, горит огонь и наши бойцы ВСУ уничтожают вражескую технику. Она, к слову, тоже очень хорошо горит.

В телеграм-канале Генштаба ВСУ появилась целая подборка уничтоженной вражеской техники. И от этих фотографий становится гораздо теплее на душе.

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Вражеская техника не пройдет мимо наших бойцов

В Генеральном штабе показали потери техники российских оккупантов на Черниговщине и Киевщине. В ведомстве отметили, что так работают ВСУ и ТРО ВС Украины.

На фото можно увидеть и подбитый танк, и грузовики со снарядами, а также грузовики, предназначенные для перевозки самих оккупантов.

Отметим, что по состоянию на минувшие сутки враг потерял:

  • Личный состав – около 12 тысяч человек.
  • Танки – 303.
  • Боевые бронированные машины – 1036.
  • Артиллерийские системы – 120.
  • Реактивные системы залпового огня – 56.
  • Средства противовоздушной обороны – 27
  • Самолеты – 48.
  • Вертолеты – 80.
  • Автомобильная техника – 474.
  • Корабли/катера – 3.
  • Цистерны с горюче-смазочными материалами – 60.
  • Беспилотники оперативно-тактического уровня – 7.

Эксперты подчеркивают, что враги сейчас переживают настоящую топливную катастрофу, ведь не рассчитывали, что украинцы будут давать отпор в течение стольких дней. Поэтому они все чаще покидают технику и идут "гулять" по лесу.

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Автор: Назарій Лазур