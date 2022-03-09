У телеграм-каналі Генштабу ЗСУ з'явилася ціла добірка знищеної ворожої техніки. І від цих світлин стає значно тепліше на душі.

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Ворожа техніка не пройде повз наших бійців

У Генеральному штабі показали втрати техніки російських окупантів на Чернігівщині та Київщині. У відомстві зазначили, що так працюють ЗСУ та ТрО ЗС України.

На світлинах можна побачити і підбитий танк, і вантажівки зі снарядами, а також вантажівки, призначені для перевезення самих окупантів.

Зазначимо, що станом на минулу добу ворог втратив:

Особовий склад – майже 12 тисяч осіб.

Танки – 303.

Бойові броньовані машини – 1036.

Артилерійські системи – 120.

Реактивні системи залпового вогню – 56.

Засоби протиповітряної оборони – 27.

Літаки – 48.

Гелікоптери – 80.

Автомобільна техніка – 474.

Кораблі/катери – 3.

Цистерни з паливно-мастильними матеріалами – 60.

Безпілотники оперативно-тактичного рівня – 7.

Експерти підкреслюють, що вороги зараз переживають справжню паливну катастрофу, адже не розраховували, що українці даватимуть відсіч протягом стількох днів. Тож вони все частіше покидають техніку та йдуть "гуляти" лісом.

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