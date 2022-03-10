ВСУ продолжают уничтожать врагов и разбивают их технику. В сети показали вид с птичьего полета на последствия боя украинских защитников с оккупантами.

Украинским защитникам удалось искусно разбить еще одну колонну врага в Киевской области.

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В сети показали невероятное видео разбитой техники оккупантов под Киевом, которое сняли с высоты птичьего полета. На кадрах видно, что вражеская колонна полностью уничтожена.

Известно, что в бою с врагом героически победили бойцы 72 бригады ВСУ и полка "Азов".

Кроме того, украинская разведка перехватила разговор оккупантов.

Разбитая техника оккупантов под Киевом / Видео с высоты птичьего полета

Как рассказали в МВД, ночь на 10 марта была сложной, хотя есть значительные успехи – ВСУ пошли в контратаку под Киевом и подбили 5 танков. В окрестностях украинские защитники отбивают наступательные группировки оккупантов и держат оборону.

Добавим, что ВСУ уже 15 дней героически дают отпор российским оккупантам. Враг несет потери и снизил темпы наступления. Также личный состав российских захватчиков деморализован. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке.

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