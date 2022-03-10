Українським захисникам вдалося майстерно розбити ще одну колону ворога на Київщині.

До теми Багато спаленої техніки: у Генштабі підрахували нові втрати окупантів

В мережі показали неймовірне відео розбитої техніки окупантів під Києвом, яке зняли з висоти пташиного польоту. На кадрах видно, що ворожа колона повністю знищена.

Відомо, що у бою з ворогом героїчно перемогли бійці 72 бригади ЗСУ та полку "Азов".

Окрім того, українська розвідка перехопила розмову окупантів.

Розбита техніка окупантів під Києвом / Відео з висоти пташиного польоту



Як розповіли у МВС, ніч на 10 березня була складною, хоча є значні успіхи – ЗСУ пішли в контратаку під Києвом і підбили 5 танків. На околицях українські захисники відбивають наступальні угруповання окупантів і тримають оборону.

Додамо, що ЗСУ вже 15 днів героїчно дають відсіч російським окупантам. Ворог зазнає втрат та знизив темпи наступу. Також особовий склад російських загарбників деморалізований. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні.

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