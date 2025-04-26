Разбитые склады: власти сообщили первые детали об ударе по Кропивницкому
- Россия атаковала Кропивницкий ударными беспилотниками, в результате чего разбиты складские помещения.
- На месте работают спасатели. Предварительно, жертв нет.
В ночь на 26 апреля Россия атаковала кропивницкие ударными беспилотниками. Раздавались взрывы. В результате вражеской атаки разбиты складские помещения.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Кировоградской ОВА Андрея Райковича.
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Атака "Шахедами" на Кропивницкий сегодня
Чиновник констатировал, что этой ночью Кропивницкий пережил очередную вражескую дроновую атаку.
По состоянию на сейчас, имеем информацию о разбитых складских помещениях. Работают спасатели. По предварительной информации, все живы,
– написал Райкович в 01:34.
Также добавил, что более подробная информация о повреждении имущества в результате российской атаки "Шахедами" будет позже.
Заметим, что в Кропивницком прогремела серия взрывов. Воздушные силы сообщали о сразу нескольких групп вражеских беспилотников.
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