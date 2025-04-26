Разбитые склады: власти сообщили первые детали об ударе по Кропивницкому

В ночь на 26 апреля Россия атаковала кропивницкие ударными беспилотниками. Раздавались взрывы. В результате вражеской атаки разбиты складские помещения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Кировоградской ОВА Андрея Райковича.

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Чиновник констатировал, что этой ночью Кропивницкий пережил очередную вражескую дроновую атаку.

По состоянию на сейчас, имеем информацию о разбитых складских помещениях. Работают спасатели. По предварительной информации, все живы,

– написал Райкович в 01:34.

Также добавил, что более подробная информация о повреждении имущества в результате российской атаки "Шахедами" будет позже.

Заметим, что в Кропивницком прогремела серия взрывов. Воздушные силы сообщали о сразу нескольких групп вражеских беспилотников.

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