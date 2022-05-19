Разблокировка "Азова" в фейсбуке и офис в Украине: Федоров побеседовал с руководством Meta

Компания Meta уже неоднократно попадала под волну критики из-за того, что ее автоматические алгоритмы или модераторы-люди блокировали украинский контент о войне России против Украины.

Сегодня, 19 мая, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров встретился с президентом по глобальным вопросам компании Meta Ником Клеггом, передает 24 канал.

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Во время встречи стороны обсудили ситуацию с блокировкой украинского контента в сетях Facebook и Instagram, в частности, говорили об изменении подхода Meta к модерации контента в военное время.

Разблокировка "Азова" и подход к модерации контента о войне

В Минцифре отмечают, что сегодняшний подход модерации работает не в пользу украинских пользователей и медиа, публикующих правду о войне на платформах Meta, а в результате их блокируют из-за нарушений политики платформы.

Также мы знаем, что полк Азов внесен в список запрещенных организаций в Meta. Но у него нет ничего общего с неонацизмом. Это произошло из-за действий российской пропаганды. Хотим совместно с Mеtа решить этот вопрос и способствовать свободе слова и достоверному освещению событий в Украине,

– объясняют в министерстве.

Офис Meta появится в Украине

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, во время встречи было определено много решений, которые планируется реализовать уже в ближайшее время. Он убежден, что благодаря сотрудничеству блокировок и ограничений контента будет меньше, а таким образом все больше людей в мире буду знать правду о том, что происходит в Украине.

Также Федоров анонсировал, что в Украине в ближайшее время появится собственное представительство Meta, что поможет более эффективно преодолевать российскую агрессию в соцсетях.

Поддержка платформы UNITED24

Во время встречи с президентом по глобальным вопросам компании Meta Федоров призвал компанию поддерживать фандрейзинговую платформу пожертвований UNITED24 и добавить функционал для донатов.

Говорили о поддержке недавно запущенной платформы UNITED24, которая уже собрала почти 30 миллионов долларов для помощи Вооруженным Силам, а также помощи в гуманитарной сфере. Я уверен, что в этом направлении у нас тоже будет результат,

– добавил министр трансформации.

Поддержка UNITED24 со стороны Meta позволит людям со всего мира узнавать войну в Украине, приобщаться к поддержке нашего государства и вместе преодолевать Россию и ее агрессию.

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