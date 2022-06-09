Разблокировка украинских портов: есть только один вариант

Итак, по итогам встречи Лаврова с Чавушоглу в Анкаре 8 июня 2022 года. 1. Почему-то многие коллеги и эксперты считали, что Лавров привез немалую делегацию, с военными включительно, чтобы обсуждать турецкие предложения по разблокированию украинских портов для возобновления экспорта украинского зерна.

Это совсем не так. Главными вопросами были турецкая "СВО" в Сирии и российская "СВО" в Украине и ситуация на Южном Кавказе.

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2. Относительно зерна.

Как мне приходилось говорить уже в течение нескольких месяцев: Россия не собирается и не собиралась что-то "разблокировать". Главная цель РФ – выдавить Украину с мировых рынков зерна и заменить украинское зерно российским.

Желательно при этом подчеркнуть, что это Украина во всем виновата. А еще снять с РФ санкции. Сам великий Пу об этом сказал 03/06/2022. Очень подробно. Погуглите.

3. Никаких вариантов для разблокировки портов, кроме прекращения войны на Черном море, не существует в принципе. И этот вариант невозможен до нашей победы.

4. Турция уже сейчас активно скупает через оккупированный Крым не только ворованное крымское, но и ворованное херсонское и запорожское зерно. На фоне своих публичных "миротворческих" усилий. Похоже, что ее это устраивает.

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5. Турция, скорее всего, в очередной раз отказала России в ее притязаниях разрешить возвращение "к местам базирования" 4-х ракетных кораблей ЧФ, находящихся в Средиземном море (ракетный фрегат Адмирал Григорьевич (494), ракетный корвет Орехово-Зуево (626), ракетные подлодки Новороссийск (261), Краснодар (265) – и на этом спасибо…

Вывод: нужно быстро развивать инфраструктуру хранения зерна и его экспорта по суше...

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