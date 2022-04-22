"Разбомбили почти все": жуткие рассказы очевидцев, переживших оккупацию на Харьковщине

Утром 22 апреля в Харькове были слышны взрывы. По предварительной информации, враг обстрелял жилой массив Салтовка. Кроме того, есть сообщения, что в области начался масштабный пожар.

На улицах освобожденных населенных пунктов Харьковщины – разбросанная сгоревшая вражеская техника. На дорогах – обстрелянные автомобили гражданских жителей.

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Все жуткие последствия "русского мира" на Харьковщине видела корреспондентка 24 канала. Ей удалось посетить освобожденное село и пообщаться с местными, пережившими оккупацию врага.

Село Малая Рогань приходит в себя от оккупантов

Обстрелы Харькова слышны даже в поселке Малая Рогань в 20 километрах от города, освобожденного от оккупантов еще 30 марта. Однако там почти невозможно выживать. В деревне нет электричества, люди готовят на костре.

Разбомбили здесь практически все. Фермы, сараи, гаражи, дома,

– рассказал работник местной фермы Виталий Денисенко.

Местная жительница села Малая Рогань Полина Савченко вспомнила, что почти сразу в населенный пункт приехала большая колонна вражеской техники.

"Мы спрятались в погреб и не вылезали. Оккупанты поразбивали все магазины. Два дня обстреливали буквально все подряд, мол, "куда попадет, туда и попадет", – отметила Полина Савченко.

Местные жители Харьковщины показали последствия оккупации / Фото 24 канала

Какая ситуация в Харькове по состоянию на 22 апреля: смотрите видео