Раздал награды и жилье: Зеленский поздравил разведчиков с праздником
Источник:Офис Президента
Служба внешней разведки Украины 24 января отмечает профессиональный праздник. По этому случаю президент Владимир Зеленский поздравил разведчиков.
Гарант подчеркнул, что именно разведка всегда играла важную роль в противодействии внешним угрозам. Теперь он призывает не только сдерживать, но и наступать в защите национальных интересов.
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Наше государство противостоит крайне опасным угрозам, в частности, для суверенитета, территориальной целостности и единства. В этот решающий период чрезвычайно важную роль играет именно эффективная разведка,
– сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что, владея информацией о планах и действиях врага, можно принимать правильные и своевременные решения.
От разведчиков зависит многое
Президент подчеркнул, что украинская разведка сопровождала все важные внешние переговоры и события. Сотрудники готовили материалы по ключевым моментам безопасности.
"Наши граждане объединены в том, чтобы вернуть наши территории и пожелать мира нашему независимому государству. Поэтому от вас очень многое зависит: от правдивости информации до ее своевременности", – сказал Зеленский.
Президент поздравил разведчиков: смотрите видео
Президент также вручил разведчикам высокие государственные награды и сертификаты на жилье.
Украинская разведка: последние новости
- Президент Украины 22 января назначил нового заместителя председателя Службы внешней разведки. Примечательно, что произошло такое второй раз за полгода. Должность заместителя председателя СВР Александра Литвиненко занял Александр Тарасовский. Когда-то он работал в СБУ, но ушел оттуда еще при беглом президенте Януковиче.
- Также в августе 2020 года Украина получила нового руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова. Он сменил Василия Бурбу, который был главой ГУР предыдущие 4 года.
- С тех пор когда началась гибридная агрессия России в 2014 году контрразведка СБУ разоблачила более 20 вражеских дипломатов-разведчиков. Также правоохранители задержали сотни диверсантов.