Во время ночной тревоги на Юге взрывы слышали в Вознесенске Николаевской области

В южных областях Украины в ночь на 7 августа была объявлена воздушная тревога. Вскоре в Николаевской области прогремели несколько взрывов.

Информацию об этом подтвердили в Вознесенском городском совете. Там призвали всех жителей города быть осмотрительными и не игнорировать сигнал тревоги, если он раздастся второй раз за ночь. Также сутки начались со взрывов в Харькове.

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Когда раздались взрывы в Вознесенском районе

Тревогу на территории Николаевской области объявили в 01:18. Также была угроза удара с неба, в частности, в Одесской и Кировоградской областях.

Издание "Вознесенский вестник" сообщило в своем телеграме, что слышны взрывы в городе, через 40 минут после сирены. Еще через 10 минут это уже прокомментировали в горсовете Вознесенска, где подтвердили, что взрыв был не один.

В городе прогремели несколько взрывов, один мощный! Официальную информацию ждем. Будьте в укрытии до окончания тревоги,

– говорилось в сообщении.

Отбой тревоги в Николаевской области начался в 02:24. А чуть меньше, чем через 2 часа, там снова предупредили об угрозе ударов с неба.

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