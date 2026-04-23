Громкое дело о миллиардах: суд разрешил раздел имущества супругов Порошенко

В Украине суд разрешил поделить имущество супругов Порошенко на миллиарды гривен. Апелляцию выиграла Марина Порошенко.

Постановление еще может быть обжаловано в Верховном Суде. Об этом стало известно из постановления Винницкого апелляционного суда.

Что известно о разделе имущества Порошенко?

Винницкий апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу по делу о разделе имущества супругов Петра и Марины Порошенко.

Речь идет об отмене предыдущего решения первой инстанции и принятии нового – о разделе общей совместной собственности. Суд рассмотрел гражданское дело о разделе активов и стал на сторону истицы. Согласно решению, значительная часть имущества перешла в частную собственность Марины Порошенко.

Согласно постановлению, за Мариной Порошенко признано право собственности на 8190 акций ПАО ЗНКИФ "Прайм Эссетс Кэпитал". По оценкам, их стоимость составляет около 8,3 миллиарда гривен.

В то же время за Петром Порошенко закреплен ряд активов, в частности автомобиль VOLVO S90, мотоцикл HONDA CMX 1100D, полуприцеп, а также коллекцию предметов искусства стоимостью более 100 миллионов евро. Кроме того, ему принадлежит часть прибыли иностранной структуры в размере 20 миллионов долларов, а также значительная сумма наличных средств.

Общая стоимость распределенного имущества составляет более 8,55 миллиарда гривен.

Решение апелляционного суда уже вступило в законную силу, однако может быть обжаловано в Верховный Суд в течение 30 дней.

Почему супруги делили имущество?